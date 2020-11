Hneď z úvodu týždňa si do premiéra tak trochu posmešne rypol jeho minister hospodárstva Richard Sulík po tom, čo počas predstavovania vlastného pandemického plánu vyhlásil, že by sme si mali brať príklad z Mongolska. A dnes Matoviča oveľa otvorenejšie kritizuje Hlina.

Bývalý predseda KDH zhrnul svoju rozsiahlu kritiku do troch bodov, pričom hneď v prvom vyčíta Matovičovi model celoplošného testovania. "Tak tri kolá testovania... On by dal kľudne aj štyri a ešte by aj s úsmevom povedal, že by to bolo ako štyri adventné nedele. Aj by sa na tom sám zasmial a následne by všetci tí jeho submisívni podržtaškovia vypisovali oslavné ódy. Štyri však nebudú, tesne sa to nestihlo. Budú tri, na Mikuláša sa začne. Nech sa páči," ironicky okomentoval súčasnú situáciu.

V ďalšej časti sa Hlina zamýšľa nad "prešľapom" ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktorý hovoril o blízkom návrate detí do škôl. "Chyba lávky, nemal to hovoriť," ironizuje na sociálnej sieti Hlina. "O tom, kedy pôjdu deti do školy, predsa rozhoduje Igor Matovič a presne tak to aj dopadlo. Na zasadnutie krízového štábu Matovič prišiel so svojím návrhom, kedy deti pôjdu do školy,"dodal.

V tretej časti sarkastického statusu kresťanský demokrat premýšľa nad celkovým súčasným stavom. "Súťaž krajín, v ktorých deti nechodili do školy najdlhší čas, vyhrávame a asi aj vyhráme. Súťaž krajín, kde mali najdlhšie vypnutý cestovný ruch a gastro vyhrávame a asi aj vyhráme. A to sme za desiatky miliónov eur hádzali na vlastnú krajinu atómové bomby. Tomu sa hovorí efektivita," uzavrel.



Celý Hlinov status nájdete v galérii.