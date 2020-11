Všetko sa začalo Matovičovou tlačovkou pred 2 týždňami. Šéfovi rezortu hospodárstva vtedy zadal „domácu úlohu“ – pripraviť plán, ktorý by denné prípady koronavírusu do začiatku decembra zrezal na hodnotu potrebnú na otvorenie prevádzok. Háčik bol v tom, že Sulík bol v tom čase v Dubaji. Domácu úlohu tak nestihol odovzdať načas, no po svojom návrate na Slovensko avizoval, že protipandemický plán pripravuje. Pracovalo na ňom dokopy osem odborníkov vrátane šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej a ministra školstva Branislava Gröhlinga.

Zľava predseda SaS a minister hospodárstva SR Richard Sulík, predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková a podpredseda SaS a minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Branislav Gröhling počas tlačovej konferencie strany SaS k predstaveniu protipandemického plánu Semafor 23. novembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer Zdroj: Pavel Neubauer



Zaujímavé je, že minister zdravotníctva Marek Krajčí v rovnaký deň predstavil svoj vlastný protipandemický plán. „Z radov ministerstva zdravotníctva som sa dozvedela, že keď Richard oznámil tlačovku, na ktorej má predstaviť protipandemický plán, boli zavolaní na ministerstvo zdravotníctva a tvorili ten semafor. Chcem im za to poďakovať, za tú noc spravili kus dobrej roboty,“ vysvetlila Cigániková na tlačovke. Sulík dodal, že šéf zdravotníctva ho s nápadom na spoluprácu neoslovil. „Keby sa bol ozval, má na mňa mobil, mohli sme si k tomu pokojne sadnúť. Nespravil to. Že my na tom pláne robíme, sa vedelo dlhodobo,“povedal s tým, že dúfa, že odborníci vyberú to najlepšie. Oba plány sa totiž mali dostať popoludní na pretras aj počas rokovania ústredného krízového štábu. Krajčí nakoniec rozhodol inak a svoj plán stiahol a vyzval Sulíka, aby svoj návrh predložil tak, ako sa má, čiže najprv pred konzílium odborníkov, potom na pandemickú komisiu.

