Hlas-SD bude rokovať so stranou Smer-SD, ak ju osloví. Potvrdil to podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš v diskusii televízie Joj. Podpredsedníčka PS Lucia Plaváková deklarovala, že urobia všetko preto, aby líder Smeru-SD Robert Fico krajinu neriadil.

"Bude to rozhodnutie kolektívne, povieme to naraz po rokovaniach," povedal Tomáš s tým, že hodnotovo je im bližší Smer-SD. Podotkol, že Hlas-SD má silnú pozíciu pri rokovaniach. Plaváková zase priblížila, že sa budú snažiť o neformálne rozhovory so všetkými stranami, ktoré sa do parlamentu dostali s výnimkou Smeru-SD a SNS.

Anketa Myslíte si, že Hlas pôjde do koalície so Smerom? Áno 100% Nie 0% Neviem, ale určite by som to uvítal/a! 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič si myslí, že koalícia vznikne zo strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS a vráti sa mafiánsky štát. Podpredseda SaS Branislav Gröhling považuje za dôležité postaviť demokratickú vládu bez Smeru-SD a SNS a aby vznikla demokratická vláda, nie vláda rozkrádania a korupcie.

Pellegrini: Budeme rokovať s každým, kto nás pozve

Strana Hlas-SD bude rokovať o povolebnej spolupráci s každým, kto ju pozve. Vyhlásil to líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Zdôraznil, že "pozliepať" len tak strany dokopy, "aby to dalo počty", je z dlhodobého hľadiska nestabilné. Za podmienky si stanovuje priority zo svojho programu.

"Budeme rešpektovať zaužívané pravidlá. Počkáme si, kto dostane poverenie na zostavenie vlády. Budeme rokovať s každým, kto nás na rokovanie pozve, to je normálne legitímne. To, ako dopadnú rokovania, je druhá vec. Budeme sa musieť radiť, budeme mať zasadnutie predsedníctva, užšieho vedenia. Je to ešte dlhý proces, teraz uzatvárať koalície by bolo veľmi predčasné," povedal médiám.

Na Slovensku sa v sobotu konali v poradí štvrté predčasné a celkovo deviate parlamentné voľby v ére samostatnej SR. Na snímke predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini (uprostred) a ďalší členovia strany sa účastnia na brífingu počas volebnej noci vo volebnej centrále strany. Zdroj: Michal Svítok

Pellegriniho ešte nikto nekontaktoval. Ak to pôjde s pokojom a bez paniky, myslí si, že rokovania by sa mohli začať až v pondelok (2. 10.). "Budeme musieť rozmýšľať aj o kvalite potenciálnej koalície, aby sa zase po roku a pol nerozpadla, ako sme to videli predtým," povedal.

Pellegrini si myslí, že sa dajú funkcie podeliť aj tak, aby dvaja bývalí premiéri nemuseli sedieť spolu v jednej vláde, ale každý mohol zastávať dôstojnú ústavnú funkciu. Napríklad by mohlo ísť o funkciu predsedu parlamentu. "To ukážu až rokovania," povedal na margo delenia si funkcií.

Šéf Hlasu-SD by nerád tlmočil podmienky cez médiá. Za dôležité považuje dosiahnuť programový prienik. "Išli sme do volieb s politikou silného štátu, presadenia väčšieho vplyvu v strategických energetických podnikoch, zasiahnutia do cenovej politiky pri potravinách, seniorom plnohodnotný 13. dôchodok, veľký národný plán odstránenia regionálnych rozdielov a investície do jednotlivých častí Slovenska. To sú tie podmienky, s ktorými budeme na rokovania chodiť," vyhlásil.

Na snímke sprava predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka, predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini, predseda hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič, predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský a podpredseda SaS Branislav Gröhling počas diskusnej relácie k výsledkom predčasných parlamentných volieb na Slovensku v televízii Markíza. Zdroj: Pavol Zachar

Pellegrini zdôraznil, že si treba porovnať trojkoalíciu, kde sa ideovo strany zhodnú, a štvorkoalíciu, kde je "mišmaš" strán a hodnôt. "Nemyslím si, že štvorkoalícia takéhoto hybridného typu je taká pevná už od počiatku, že by mala vyslať signál, že štyri roky tu môže dovládnuť," povedal s tým, že to "nehádže úplne do koša" a všetko je otvorené.

Koalíciu s KDH si vie predstaviť „veľmi dobre“

Pellegrini si vie "veľmi dobre" predstaviť spoluprácu s KDH, odpovedal na otázku, či by šiel radšej do trojkoalície s SNS alebo KDH. Hnutie by mohlo podľa neho vniesť pokoj a konzervatívny prístup k veciam. "Otázka je, či si to vie predstaviť KDH a či si to vie predstaviť víťaz volieb," povedal novinárom. Ľudia sa podľa neho nemusia báť, že by začalo Slovensko meniť zahraničnopolitický kurz.

Deklaroval, že Hlas-SD nebude asistovať pri žiadnej demontáži demokratického zriadenia. Nepôjde do koalície, pokiaľ v nej nebude mať istotu stabilnej zahraničnopolitickej orientácie Slovenska. Pripomenul, že vzhľadom na výsledok, ak by Hlas-SD šiel do opozície, na Slovensku podľa neho nemôže vzniknúť žiadna normálna vládna koalícia.