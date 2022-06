Hitom internetu Matovič s Blahom. Poriadne to schytal aj Boris Kollár a čo Sulík s Čaputovou? ×

Slovensko neprežíva práve najpríjemnejšie obdobie, keď do ulíc vyšli protestovať tisícky učiteľov. Humoristov to ale neodradilo a našli si množstvo vecí, ktorými rozveselili Slovákov. Najviac to tento týždeň schytali Igor Matovič a Ľuboš Blaha. Poriadnu nádielku dostal aj Boris Kollár, György Gyimesi, Robert Fico, Štefan Harabin, Romana Tabák a ďalší. Zasmejete sa aj na vtipoch o Richardovi Sulíkov a Zuzane Čaputovej.