V koalícii sa rokuje o zvýšení platov učiteľov, zdravotníkov, ošetrovateľov a všetkých ľudí vo verejnej správe o desať percent. Poslanec parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) verí, že sa táto otázka podarí vyriešiť do septembra. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy. Opozičný poslanec Richard Takáč (Smer-SD) vyčíta vláde nedostatočnú pomoc a neprinášanie riešení.

Poslanci sa zhodli, že aby sa mohlo pomôcť ľuďom, treba zvýšiť niektoré dane. "Je úplne legitímne sa baviť o hazarde, liehu," myslí si Šeliga. Pripúšťa však aj zníženie niektorých daní. Spomenul aj návrh koaličnej SaS na zrušenie koncesionárskych poplatkov, sám však takúto ambíciu nemá. Takáč navrhuje napríklad zvýšenie daní pre bohaté firmy.

Pri vetovanom tzv. prorodinnom balíčku je Šeliga za vyhovenie pripomienkam prezidentky Zuzany Čaputovej. Vidí priestor na ďalšie rokovanie napríklad o tzv. krúžkovnom. "Ak chce dnes Igor Matovič (minister financií, OĽANO) prelamovať veto a vie, že na to nemá hlasy, už sa nemôžeme baviť o tom, že tu niekomu ide o rodinu. Je to len politický súboj," komentoval. Má výhrady k prelamovaniu veta s pomocou politikov označovaných za fašistov. V rámci pomoci chce navrhnúť aj dávku pre seniorov v decembri.

Takáč hovorí, že vetovaná pomoc nie je žiadna pomoc. Upozornil, že ovplyvní príjmy samospráv. Niektoré podľa neho môžu mať problém zostaviť rozpočet a hovoria o zvyšovaní daní.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podľa Šeligu pravdepodobne nebude odvolaný, má podporu koalície. Za bizarný považuje návrh na koniec šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO) pre situáciu s medveďmi. Takáč to naopak vidí ako totálne zlyhanie. Zároveň upozornil, že dôvodmi odvolávania nie sú iba medvede.

Šeliga momentálne nevidí ani dôvod na odvolanie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO).

Referendum, ktoré chce iniciovať Smer-SD prostredníctvom petičnej akcie, by podľa Šeligu mala dať prezidentka Zuzana Čaputová na Ústavný súd SR. Takáč odmieta, že by otázky boli protiústavné. Aktuálna vláda by podľa neho mala skončiť.

V súvislosti s vysokými cenami palív Šeliga tvrdí, že štát nevie zastropovať ceny. Cestu vidí v regulácii. Takáč považuje za základný problém vysokých cien palív či plynu sankcie proti Rusku. Slovensko ich podľa neho malo vetovať.