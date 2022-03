Hlava katolíckej cirkvi diskutovala s premiérom aj o ruskej invázii na Ukrajine. „Zhodli sme sa, že ľudstvo sa musí uberať cestou mieru, vzájomnej solidarity, úcty a nezištnej pomoci," povedal Heger, ktorý tiež ocenil pápežove snahy o nastolenie mieru na Ukrajine.

VIDEO: Premiér Heger prichádza na návštevu pápeža Františka vo Vatikáne

Na slovenské pomery boli trochu nezvyklým úkazom prejavy vzájomnej náklonnosti medzi naším premiérom a jeho manželkou, ktorí sa počas návštevy často držali za ruky. „Pokiaľ viem, obaja sú mimoriadne nábožensky založení a obaja katolíci, takže návšteva u Svätého Otca bola pre nich zjavne veľkým zážitkom, ktorý týmto spôsobom spoločne prežívali. Držanie sa za ruky z emocionálnej stránky evokuje vzájomnú lásku a úctu," myslí si sexuologička Danica Caisová.

Na akých svetových lídrov sa podobá Heger? Zistíte v našej galérii

„Je to trochu neeurópske, keďže my na starom kontinente zvykneme byť viac formálni, no vo svete to nie je žiaden ojedinelý úkaz a to ani u vysoko postavených politikov," konštatuje.

Prejavy dôvernosti pozitívne zhodnotil aj známy odborník na protokol Marek Trubač. „Kresťania zvyknú hovorievať, že čo Boh raz spojil, človek a svet nerozdelia. A držanie sa za ruky je koniec-koncov najkrajším prejavom osobnej náklonnosti k manželke. Manželia Hegerovci majú zjavne harmonický vzťah a v tomto prípade nemôže protokol skutočne nič namietať," odkázal.

Slovenský premiér Eduard Heger (druhý zľava), jeho manželka Lucia Hegerová (vľavo), ktorých prijal pápež František (druhý sprava) na osobnej audiencii vo Vatikáne v pondelok 14. marca 2022. Predseda vlády SR odovzdal Svätému Otcovi zvon (v popredí) odliaty z bronzu, na ktorom sú vyobrazení slovanskí vierozvestcovia svätý Cyril a svätý Metod. Zvon je vyrobený tradičnou stredovekou technológiou bez využitia moderných výrobných postupov a odliaty bol symbolicky na popolcovú stredu. Autorom zvona, k Zdroj: Vatican Media

Predseda vlády počas návštevy odovzdal Svätému Otcovi zvon odliaty z bronzu, na ktorom sú vyobrazení slovanskí vierozvestcovia svätí Cyril a Metod. Je vyrobený tradičnou stredovekou technológiou bez využitia moderných výrobných postupov a odliali ho symbolicky na Popolcovú stredu. Autorom zvona, ktorý váži 15 kilogramov, je 22-ročný Slovák Jakub Vorobeľ. Dar, ktorý od pápeža dostal premiér, je bronzový odliatok Panny Márie vsadený v drevenom ráme symbolizujúcom knihu. V pozadí je Bazilika sv. Petra aj so stvárnením kolonády od Berniniho.

ZÁBERY Z HEGEROVEJ AUDIENCIE U PÁPEŽA NÁJDETE V GALÉRII