Premiér Eduard Heger (44) odcestoval vo štvrtok ráno na svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu v pozícii predsedu vlády Slovenskej republiky. Podľa tradície viedla do Českej republiky!

Fotografiou z lietadla sa na sociálnych sieťach "pochválil" aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok. "Odlietame do Prahy. Prvá zahraničná návšteva nového slovenského premiéra už tradične vedie do Česka. Eduard Heger bude rokovať s najvyššími predstaviteľmi krajiny, ktorá nám aj po rozdelení spoločného štátu zostáva tou najbližšou," napísal.

Heger sa v rámci návštevy najprv stretne s prezidentom ČR Milošom Zemanom na zámku v Lánoch. Následne sa v Kramářovej vile v Prahe stretne s predsedom vlády ČR Andrejom Babišom. Premiéra sprevádzajú minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). "Máme viacero spoločných tém, prioritou bude riešenie covidu, ale aj reštart ekonomiky, plán obnovy," povedal pred odletom slovenský premiér.

Myslí si, že s českými kolegami sa budú rozprávať aj o vakcíne Sputnik V. Rokovať majú tiež o vzájomných bilaterálnych vzťahoch, aktuálnych európskych a zahraničnopolitických témach. Venovať sa majú aj vývoju situácie na Ukrajine. Lengvarský sa má zoznámiť s českým ministrom zdravotníctva. Na stretnutí si chce vypočuť český pohľad na situáciu, plány do budúcnosti najmä v ďalšom boji s pandémiou COVID-19. Spomína aj možnú širšiu spoluprácu vo vedeckej a výskumnej rovine. Korčok považuje popri padnémii za kľúčové ekonomické otázky.

Aktualizované: Stretnutie s prezidentom ČR Milošom Zemanom: Heger sa podľa plánu so Zemanom stretol na zámku v Lánech, pričom hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček zverejnil na sociálnej sieti aj niekoľko fotografii. "Prezident republiky Miloš Zeman privítal na zámku v Lánech predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera," napísal Ovčáček. Zeman pre zdravotné komplikácie sedel počas prijatia nášho premiéra na invalidnom vozíčku. No podľa usmiatych očí možno predpokladať, že nový premiér Slovenskej republiky bol českému prezidentovi sympatický.

Zeman pritom pre problémy s nohami uvažoval o využití invalidného vozíka už dávnejšie. "Zásadná úvaha znela: Budú nohy v poriadku, alebo nie? Ak by boli v poriadku, bolo by zbytočné presedlať na vozík. Keď bude prognóza - a tú mi musia povedať lekári - že na tom vozíku skončím, no tak prečo sa trápiť s chôdzou, prečo sa nechať vláčiť inak skvelou ochrankou a prečo na ten vozík nepresadnúť rovno," zamyslel sa pred časom český prezident.

Fotografie premiéra Eduarda Hegera a českého prezidenta Miloša Zemana nájdete v galérii.

