Polícia má v týchto týždňoch kopu práce. Okrem vojny polície posledné dni rieši aj únik nahrávok z poľovníckej chaty či výtržnosti skupiny antivaxerov v potravinách. V relácii Rádia Expres na otázku, či uvažuje nad kandidovaním do funkcie policajného prezidenta, Hamran reagoval slovami: „Teraz ma to začína baviť.“ Následne aj vysvetlil, čo tým myslí. „Vyzerá to tak, že policajtom budeme vedieť pomôcť a konečne vybudujeme taký Policajný zbor, aký si naša malá krajina zaslúži,“ dodal. Bývalý veliteľ elitného Lynx Commanda sa riadenia polície ujal ešte 20. septembra.

Na vystupovanie šéfa PZ si posvietili odborníci. „Je to policajt, ktorý je na svojom mieste. Má za sebou policajnú prax a má prehľad v rámci fungovania Policajného zboru. Urobí správnu vec, keď sa bude znovu uchádzať o funkciu,“ vyjadrila sa rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská.

Zhodný názor má politológ Tomáš Koziak. „Je mimoriadne skúsený policajt. Vie veľmi dobre, čo chce, a určite sa vyzná v tom, čo robí,“ myslí si. Ako plusové hodnotí aj jeho dlhodobé pôsobenie v Policajnom zbore. „Vyzná sa a vie veľmi dobre, čo možno od Policajného zboru v takom stave, v akom je, očakávať,“ predpokladá Koziak. Aj politológ Radoslav Štefančík hodnotí Hamrana pozitívne. „Uplynulé týždne ukázal, že by to bol človek na správnom mieste,“ uviedol.

Šéf PZ sa aktívne vyjadruje aj k súčasným kauzám a verejnosť informuje o svojich krokoch. Nedávno odsúdil potýčku v obchode medzi policajtmi a antivaxermi. Štefančík v tomto prípade hovorí o férovosti Hamrana. „Keď robí niekto výtržnosti, polícia musí zasiahnuť. Keby nezasiahla, väčšina spoločnosti by sa mohla cítiť ohrozená,“ zhodnotil.

V rámci kauzy odpočúvania v poľovníckej chate, v ktorej sa okrem iných objavili aj šéf Smeru Robert Fico a exminister vnútra Robert Kaliňák, rozhodol Hamran o tom, že policajti podozriví z vynášania nahrávok pôjdu na test pravdovravnosti. Politológovia hodnotia pozitívne, že policajný prezident má záujem vyšetriť to, akým spôsobom sa nahrávky dostali na verejnosť.

