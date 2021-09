Zakliata funkcia policajného prezidenta Hamranovým predchodcom šťastie nepriniesla. Možno práve preto chce nový šéf Policajného zboru postupovať mimoriadne ostražito. Podľa svojich slov si dá novú kanceláriu dôkladne skontrolovať. „Momentálne úradujem aj na útvare osobitného určenia. Ten priestor mám úplne čistý a samozrejme, prezidiálny priestor si dám prezrieť. Už na tom pracujem, no zatiaľ nebol úplne skontrolovaný," povedal v diskusnej relácii TV JOJ Analýzy Na hrane s tým, že na „Račiansku" sa presťahuje.

Hamran si za jednu z prvých priorít uložil ospravedlnenie sa za zlyhanie Policajného zboru rodičom zosnulého novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice. „Už som to stihol,” priblížil. Dodal, že s rodinou nebohého novinára sa už stretol a porozprával sa s nimi o viacerých veciach. „Stretli sme sa v reštaurácii. V mene Policajného zboru som sa im ospravedlnil za zlyhanie, ktoré ich stálo takú obeť. Prišli o syna a dcéru. Bohužiaľ, Ján Kuciak sa obrátil s dôverou na políciu, aby mu poskytla ochranu vtedy, keď sa cítil byť ohrozený. Pomoc mu poskytnutá nebola a tento novinár bol zavraždený," vyhlásil Hamran s tým, že prípad nebohého novinára považuje za memento. „Verím, že podobný prípad by sa v podmienkach Slovenskej republiky a ani nikde v demokratickej krajine opakovať nemal," povedal.

Hoci novopečený šéf polície pripúšťa, že úplné zorientovanie sa vo svojom úrade mu potrvá niekoľko týždňov, z jeho slov jasne vyplýva, že polícia môže očakávať zmeny. Že by v dohľadnom čase mohla prejsť istou formou „rekonštrukcie", Hamran naznačil v rozhovore pre portál aktuality.sk, kde avizoval, že ho čaká séria rozhovorov nielen s policajnými viceprezidentmi. „Budem mať s nimi vážne rozhovory, ale to isté platí aj o ďalších funkcionároch. Dokonca aj o tých, s ktorými rátam. Nielen o tých, s ktorými nerátam," ozrejmil. „Chcem počuť názor od každého z nich. Ako vnímajú, že nesú priamu zodpovednosť za to, že polícia fungovala tak, ako fungovala. Obzvlášť sa to budem pýtať tých funkcionárov, ktorí mali rozhodovacie právomoci a mohli ovplyvniť smerovanie polície," uviedol. Hamran tiež dodáva, že sa ich chce pýtať napríklad na to, „či im neprekáža, že dôvera v Policajný zbor je na úplnom chvoste medzi členskými krajinami Európskej únie".

Naopak, blízko má Hamran k bývalému policajnému prezidentovi Jaroslavovi Spišiakovi. V relácii televízie JOJ poprel aj informácie, že k funkcii mu dopomohol práve blízky vzťah s ním: „Počul som, že mám dáke vzťahy s jeho dcérou, ale pán Spišiak má dvoch synov a čo sa týka mojej orientácie, tak v tom mám jasno.“

Na snímke sprava dočasne poverený prezident Policajného zboru SR Štefan Hamran Zdroj: TASR

Aby toho nebolo málo, Hamran prekvapil aj myšlienkou o posilnení Policajného zboru prostredníctvom staronových tvárí. „Možno sa pokúsime povolať naspäť aj niektorých starých skúsených policajtov, ktorí odišli práve preto, že boli znechutení z pomerov, ktoré tu boli. Oslovíme ich, či nemajú chuť priložiť ruku k dielu a zúčastniť sa na očistnom procese," povedal pre aktuality.sk. V spomínanom rozhovore padlo aj meno bývalého vyšetrovateľa a exšéfa Úradu boja proti korupcii Jozefa Šáteka. Oslovili sme ho s otázkami, no do uzávierky neodpovedal. „Vidím mnoho našich odborníkov, ktorých si vážim a dnes píšu rôzne články a príspevky na internete. Nie to treba robiť. Treba priložiť ruku k dielu a prísť pomôcť. Určite oslovíme tých, o ktorých predpokladáme, že by mohli byť prínosom v očistnom procese," uviedol Hamran.