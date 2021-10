Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo výberové konanie na prezidenta Policajného zboru (PZ). Uchádzači o post sa môžu prihlasovať do 30. novembra. Informovalo o tom na webovej stránke.

Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po odchode Petra Kovaříka. Funkcie sa vzdal k 15. septembru.

Odišiel po tom, ako ho Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. Vinu však odmieta. Vedením polície bol dočasne poverený Štefan Hamran.

Podľa súčasného zákona vymenúva policajného prezidenta minister vnútra na základe výberového konania pred odbornou komisiou a po verejnom vypočutí vo Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie. Funkčné obdobie trvá štyri roky.

Výber šéfa polície by čoskoro mohol prejsť zmenami. Koaliční poslanci navrhli v novele zákona posilnenie kompetencií ministra vnútra. Minister by nemal byť viac viazaný odporúčaniami výboru, ale policajného prezidenta si má vyberať sám. Verejné vypočutie kandidáta v parlamente má byť zachované, no má mať iba konzultačný charakter. O návrhu má parlament rokovať na októbrovej schôdzi.