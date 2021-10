Tlačová beseda prezidenta Policajného zboru, plk. JUDr. Štefana Hamrana sa začala o 11:00 hod. Témou sú prvé personálne zmeny a aj ďalšie pôsobenie vyšetrovateľov NAKA z tímu OČISTEC: Jána Čurillu, Pavola Ďurka, Štefana Mašina a Milana Sabotu.

Krajský súd rozhodol, že ich stíhanie je nezákonné. Hamran o nich hovorí ako o profesionáloch. "Mal som veľmi silné pochybnosti, keď som videl, za aké skutky chcú stíhať našich príslušníkov," naznačil s tým, že pri ich obvineniach chýbala logická argumentácia. To, že sa meno vyšetrovateľov očistilo, ho nesmierne teší. „Považujem to za určitú formu zadosťučinenia. Boli označovaní za zločincov, mafiánov,“ reagoval.

Dočasný prezident uviedol, že policajti budú vo svojej práci pokračovať ďalej na svojich pôvodných postoch vo verejnom záujme. "To odporúčam všetkým, ktorí pracujú pre policajný zbor," povedal.

Dodal, že štvorica vyšetrovateľov by sa nikdy nemohla vrátiť do práce, ak by ich obvinenie bolo dôvodné. „Naši príslušníci neboli postavení mimo služby, lebo tam nebol dôvod. Teraz na to dvojnásobne nie je dôvod,“ povedal.

Verí zároveň, že táto kauza už je uzavretá. Za obvinením štvorice vyšetrovateľov sú podľa policajného prezidenta „temné sily.“ „Kto vie čítať medzi riadkami, vie o koho ide. Na konci príbehu, ktorý my dotiahneme do konca, sa to ukáže,“ skonštatoval.

