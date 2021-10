Takto si to Hamran zrejme NEPREDSTAVOVAL: Nový policajný šéf stojí pred OBROVSKÝM PROBLÉMOM!

Hamranom avizované personálne zmeny v polícii sú podľa jeho slov nutné na zvýšenie dôveryhodnosti Policajného zboru (PZ). Zdôrazňuje potrebu profesionálnej polície bez politických väzieb. „Policajný zbor sa čistí zhora dole. Je to bolestivé, lebo tam máme najviac politických nominantov," konštatoval Hamran. Zmeny plánuje aj na krajských riaditeľstvách a podľa svojich slov postupne rokuje so všetkými funkcionármi. Exministerka vnútra a poslankyňa Národnej rady Denisa Saková (45) však tvrdí, že Hamranove rokovania s funkcionármi sú fakticky čistkou v polícii. „Prebiehajú rozhovory na úrovni prezidenta PZ s jednotlivými funkcionármi, ktorí postupne, k určitému dátumu, sú už dohodnutí na odchode,“ prezradila Saková v relácii RTVS Z prvej ruky.

Problémom však je, že polícia aj bez toho v posledných rokoch čelí masívnemu odchodu zamestnancov. Na ich odlev ešte začiatkom roka upozornil šéf policajných odborov Pavol Paračka. UVIEDOL ZARÁŽAJÚCE ČÍSLA POČTU POLICAJTOV, KTORÍ ZBOR OPUSTILI MINULÝ ROK A KOĽKO TENTO ROK. POZRITE SI TO V NAŠEJ GALÉRII.

Aktuálne slúži v rámci Policajného zboru viac ako 20-tisíc príslušníkov, z nich v tomto roku podalo žiadosť do civilu 994 ľudí, potvrdilo tlačové oddelenie ministerstva vnútra. Nových policajtov pribudlo výrazne menej, a to 552. Zatraktívniť službu v polícii by chcel rezort úpravou zákona o štátnej službe, ktorou navrhuje vyplácať príslušníkom PZ motivačný a náborový príspevok či premenlivý príplatok.

Exministerka Saková za hlavný dôvod na odchod z polície či ďalších silových zložiek považuje chaos, ktorý dnes vládne v PZ. „Je to výsledok neprofesionálneho riadenia celého rezortu zo strany pána ministra Mikulca,“ uviedla pre náš denník.

Odchody a fluktuácia sú na dennom poriadku aj v iných zložkách rezortu vnútra. Podľa informácií tvnoviny.sk najnovšie aj vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby Diana Santusová, ktorá zohrala hlavnú úlohu pri odchode predošlého šéfa polície Petra Kovaříka z funkcie, požiadala o preradenie. Chce na inšpekcii zostať, ale žiada o presun na východné Slovensko. O preradenie požiadal aj ďalší vyšetrovateľ z inšpekcie a súčasný šéf tímu Michal Vyšváder. Údajne mal záujem o miesto na okresnom riaditeľstve a nadriadený mu presun schválil.