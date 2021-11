Návrh zákona o pomoci tehotným ženám predkladala poslankyňa Anna Záborská (OĽaNO – Kresťanská únia) už v októbri 2020. Na jeho schválenie chýbal vtedy jediný hlas. Napriek neúspechu zákon teraz na jeseň opätovne predložila aj s ďalšími poslaneckými kolegami a pred mesiacom, 6. októbra, zaň hlasovalo 75 zákonodarcov, takže prešiel do druhého čítania.

Podľa predkladateľov zákon vytvára podporné sociálne opatrenia pre ženu, ktorá zvažuje umelé ukončenie tehotenstva. Lehota na rozmyslenie o potrate by sa mala predĺžiť zo 48 na 72 hodín (pôvodne to bolo 96 hodín). Žena by tak mala viac času na zváženie zákroku a pomoci, ktorú jej ponúkajú. „Štát musí prevziať zodpovednosť za potraty,“ tvrdí Záborská. Zaviesť by sa mal vyšší osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

Mnohí politici, ale aj lekári a zdravotníci však zákon kritizujú. Podľa nich spôsobí v praxi problémy a obmedzí prístup žien k bezpečnej a legálnej interrupcii. Na Slovensku sa konali proti zákonu protesty vo viacerých mestách.

Aktivisti poukazujú aj na to, že podobný zákon platí v Poľsku a práve pre neho prišla o život mladá Izabela († 30). Úspešná kaderníčka a mamička dcérky Máji (9) čakala druhé dieťatko. Lenže v 22. týždni tehotenstva jej odtiekla plodová voda, navyše lekári zistili plodu genetické chyby. Odmietli však Izabele urobiť potrat, lebo podľa zákona museli počkať, kým plodu prestane biť srdiečko.

„Zatiaľ musím pre protipotratový zákon ležať, lekári nemôžu nič robiť,“ napísala Izabela svojej mame z nemocnice. Trápili ju vysoké horúčky a slabosť. Keď plod odumrel a Izabelu zobrali na operačnú sálu, skonala. Podľa všetkého dostala septický šok, ktorý ju zabil. Jej brat sa obrátil na štátne zastupiteľstvo s tým, že zrejme bol spáchaný trestný čin. Lekárov z nemocnice už vyšetrujú. A státisíce Poliakov demonštrujú v uliciach za zmenu interrupčného zákona.

Ten náš navrhovaný kritizujú viacerí politici a odborníci. Najhlasnejšie predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS). Podľa nej je cieľom zákona „skomplikovať dostupnosť interrupcií“. Chce pridať pozmeňujúci návrh o možnosti použitia interrupčnej tabletky.

Proti navrhovanej novele zákona je i 17 poslancov z OĽaNO na čele s Kristiánom Čekovským a Andrejom Stančíkom. Pozmeňujúcim návrhom chcú dosiahnuť, aby zákon bol „len o sociálnej a ekonomickej pomoci, bez nových obmedzení a reštrikcií“. Požadujú zachovať súčasný stav, keď má žena 48 hodín na rozmyslenie si interrupcie. Rovnako chcú vypustiť zákaz reklamy na dostupnosť potratov. „Je to rozobratie celého návrhu zákona na náhradné diely, tie podstatné časti odtiaľ vynechávajú,“ reagovala Záborská s tým, že pozmeňovacie návrhy sa podľa nej nedávajú k zákonom rovnakého poslaneckého klubu. „Bola som otvorená diskusii, keď sa takto rozhodli, je to ich záležitosť. V istom zmysle slova ma prekvapili,“ uviedla.