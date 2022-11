Bratislavčan Rattaj si trvalé bydlisko do Tatier zmenil ešte v roku 2009. Už vtedy tvrdil, že na tom nie je nič nelegálne ani čudné. Priznal, že to urobil kvôli tomu, aby podporil cestovný ruch. Na kandidatúru na poslanca v Demänovskej Doline mal teraz vraj úplne iné pohnútky. „Trávim tam viac času, previazanosť života obce so životom horského strediska je veľká, kopec ľudí z Demänovskej Doliny u nás pracuje. Keďže TMR výrazným spôsobom napĺňa obecnú kasu, myslím, že je legitímne, aby sme k fungovaniu doliny mohli tiež povedať svoj názor,“ prezradil s tým, že je podľa neho na čase, aby s obcou ťahať silnejšie za spoločný povraz.

„Je toho veľa, v čom sa už dnes dopĺňame, tak prečo to neposunúť ešte o level vyššie. Nechcel som sa už iba pozerať na premárnené príležitosti, ktoré má alebo mala táto obec. Preto som si povedal, že to skúsim,“ dodal Rattaj.

Kampaň mal podľa jeho slov viac v teréne, billboardy nemal žiadne.

V Demänovskej Doline trávi s rodinou okrem pracovných častých ciest praktický celý čas. Miestne pomery aj problémy tak dobre pozná. „Šiel som do toho s tým, že pomôžem obci zabezpečiť finančné zdroje na dobudovanie občianskej vybavenosti, aktívne ich zapojíme do rozhodovania o významných investíciách obce. Bol by som veľmi rád, ak by sa podarilo zriadiť obecnú políciu a aj takto zabezpečiť doline čistotu, bezpečnosť a poriadok,“ ozrejmil svoje plány, ktoré má ako poslanec.

A čo hovorí na kritiku neprajníkov, podľa ktorých je on ako zástupca TMR v konflikte záujmov? „Myslím, že dianiu v obci sa bude venovať aj kvôli môjmu zvoleniu ešte väčšia pozornosť, budeme pod verejnou kontrolou. A poviem na rovinu, chcem to využiť v prospech Demänovskej Doliny. Táto obec má na Slovensku výnimočné postavenie a zaslúži si preto výnimočnú pozornosť. Aj od štátu,“ dodal na záver Rattaj.