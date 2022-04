Finále veľkej ankety denníka Plus JEDEN DEŇ prináša so sebou tie najočakávanejšie, ale aj najšokujúcejšie výsledky. Týkajú sa hodnotenia všetkých premiérov, ktorí stáli na čele našej krajiny od jej vzniku. Tým najlepším sa podľa našich čitateľov stal líder Hlasu–SD Peter Pellegrini (46).

Zber odpovedí do ankety, ktorá bola zverejnená v printovom vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ a na webe pluska.sk, sme začali 25. februára a skončili 22. marca 2022. Za necelý mesiac prišlo 18 783 odpovedí, pričom mnohé z nich priniesli prekvapivé výsledky. Odhalili sme, že voľby by u účastníkov ankety vyhral Smer-SD, že za najväčšie sklamanie od volieb považujú stranu OĽaNO, ale aj to, ktorého z ministrov považujete za skutočného odborníka.

Záver ankety priniesol rozuzlenie aj v tejto otázke: „Ktorý premiér v ére samostatnej Slovenskej republiky bol podľa vás najlepší?“ Respondenti mali hodnotiť tak ako v škole, čiže známkami od 1 do 5. Najhoršiu známku spomedzi všetkých premiérov si vyslúžil Igor Matovič, ktorého priemer je 4,1. Podobne nelichotivé vysvedčenie s priemerom 3,6 si vyslúžili súčasný premiér Eduard Heger a vôbec prvý premiér Slovenskej republiky Vladimír Mečiar.

O čosi lepšie hodnotenie s priemerom 3,5 získal Mikuláš Dzurinda, nasledovaný premiérom úradníckej vlády Jozefom Moravčíkom – priemer 3,2. Skupinu „trojkárov“ uzatvárajú Iveta Radičová s priemerom 3,1 a Robert Fico, ktorého ste ohodnotili na čistú trojku. Víťazom ankety a jediným „chválitebným“ na vysvedčení sa stal Peter Pellegrini s priemerom 2,9.

„Niet pochýb, že účasť čitateľov na ankete bola naozaj vysoká a ich názor má svoju váhu. Faktom zostáva, že pri akýchkoľvek ďalších záveroch je dôležité uvedomiť si, že nie je možné zovšeobecnenie na celú populáciu z dôvodu reprezentativity. Premiéri prirodzene v demokracii rozdeľujú podporovateľov a odporcov, za názor vašich čitateľov ďakujem,“ odkázala prvá slovenská premiérka Iveta Radičová.

Komentár k víťazstvu poslala za Pellegriniho hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. „Strana HLAS nekomentuje výsledky ankiet, v ktorých z princípu nie sú zabezpečené objektivita a reprezentatívnosť. Teší sa však každej podpore svojej politiky zmieru, sociálnej pomoci a presadzovania národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky. Peter Pellegrini tieto hodnoty presadzoval už v pozícii predsedu vlády a bude v nich spolu s Hlasom pokračovať aj v budúcnosti,“ uviedla pre náš denník.

Pellegriniho prvenstvo nie je šokujúce, politológa Tomáša Koziaka napriek tomu prekvapilo. „Hodnotiť výkon Pellegriniho na poste premiéra je ťažké, keďže predsedom vlády bol v porovnaní s inými premiérmi len veľmi krátky čas. A fakt, že sa ocitol na prvom mieste, je podľa mňa zvláštny,“ konštatoval odborník. „Neviem, na základe čoho sa vaši čitatelia rozhodovali, a neviem ani to, na základe čoho tento výsledok hodnotiť. Možno iba na základe vzorky ľudí, ktorá sa zúčastnila,“ dodal. „Záver môže byť teda jedine taký, že pre čitateľov vášho denníka sú najsympatickejší Pellegrini, Fico a Radičová,“ uzavrel.

Politické kariéry našich premiérov boli poznačené viacerými škandálmi či turbulentnými obdobiami a platí to aj o troch spomínaných „najobľúbenejších“. Hoci rekord v krátkosti funkčného obdobia drží Igor Matovič, dlho sa v kresle predsedníčky vlády neohriala ani Iveta Radičová.

Peter Pellegrini - bývalý premiér Slovenskej republiky Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Tej sa kabinet rozpadol po dnes už legendárnom spojení hlasovania o podpore eurovalu s dôverou vlády. V kresle skončila 11. októbra 2011, nasledovali predčasné voľby, ktoré suverénne vyhral Robert Fico a jeho Smer-SD, ktorý zostavil jednofarebnú vládu. Ani jeho koniec v úrade však nebol podľa predstáv. Porúčal sa počas svojho tretieho vládnutia 15. marca 2018, keď po obrovskom tlaku verejnosti po vražde novinára Jána Kuciaka podal demisiu. Vtedajší prezident Andrej Kiska ju prijal a zároveň poveril vládu vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej. Nakoniec sa však v parlamente nenašla ústavná väčšina (90 poslancov), ktorá by podporila ústavný zákon o skrátení volebného obdobia, na základe ktorého by sa konali predčasné voľby. A tak prezident poveril zostavením novej vlády Petra Pellegriniho.

Ani jeho „premiérovanie“ však neostalo nepoškvrnené. Spočiatku mal veľké problémy pri obsadení postu ministra vnútra, ktorý napokon prischol Denise Sakovej, potom nasledovala demisia ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej. Podporu nenašiel ani u koaličného partnera SNS, ktorej predseda Andrej Danko opakovane tvrdil, že jeho partnerom je aj naďalej „Robo Fico“.

GRAFY S VÝSLEDKAMI ANKETY NÁJDETE V GALÉRII