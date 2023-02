Počas hodinu trvajúcej diskusie sa Pellegrini so spoludiskutujúcim dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom zhovárali o mnohých pálčivých témach slovenskej politiky, no expremiér azda najviac prekvapil až v závere relácie. Pri diváckej otázke, „čo si myslí o smerovaní Smeru a jeho politike", sa totiž proti bývalým kolegom pomerne jednoznačne vymedzil. „Ja vnímam, že za posledné obdobie opúšťa sociálno-demokratický priestor, v ktorom sa sociálna demokracia má nachádzať, a aký typ politiky má robiť. Presúva sa skôr viac k extrémnejšej rétorike," povedal Pellegrini. „Chcem len povedať, že pre Slovensko bude do budúcna rozhodujúce, aby sme hovorili o budúcnosti krajiny. A občania pochopia, že to im nedodá ten, kto vie hlasnejšie a tvrdšie kričať, ale niekto, kto chce pre Slovensko naozaj ešte niečo urobiť. A ja si myslím, že strana Smer to už nie je," prekvapil.

Pomerne rezolútne „NIE" zaznelo z jeho úst aj pri otázke, či si dokáže predstaviť, že by v jeho vláde sedel ako minister vnútra Robert Kaliňák. „Hlas potrebuje dostať silný priamy mandát od ľudí a potom garantujem, že bude garantom silnej stabilnej vlády na čele so silným lídrom, ktorý dá slovenskej politike novú dynamiku," ozrejmil Pellegrini svoje ďalšie ambície. Denník Plus JEDEN DEŇ sa preto s otázkami obrátil na Roberta Fica (58), ktorý dlhodobo označuje za prirodzeného partnera práve Pellegriniho Hlas.

Faktom ostáva, že Pellegrinimu sa dlhodobo darí udržiavať na špici prieskumov volebných preferencii. A výnimkou nebol ani ten najnovší z dielne agentúry Focus. Vo februári by totiž voľby do Národnej rady vyhrala strana Hlas-SD so ziskom až 20,8 percenta. Druhý v poradí by skončil Smer-SD (14,6 percenta). Po ňom by nasledovalo Progresívne Slovensko, ktoré presvedčilo 11 percent respondentov. Podľa politológa Radoslava Štefančíka by sa tak Pellegrinimu mohla zvolená stratégia vyplatiť. „Zatiaľ čo on bude takto získavať voličov z bývalého elektorátu Smeru, Smer bude brať a lákať voličov z bývalého elektorátu kotlebovcov," myslí si odborník.

Štefančík zároveň vníma Pellegriniho ostré slová ako odkaz adresovaný Smeru. „Skôr sa snaží zdôrazniť rozdiely medzi Smerom a jeho stranou. Ak by ich totiž voliči vnímali rovnako, mohli by v tom mať zmätok a vo voľbách sa prikloniť k Smeru. Ak bude Pellegrini zdôrazňovať sociálno-demokratický charakter Hlasu, bude tým zároveň oslovovať ten typ voličov, ktorých hodnoty sú ľavicové," ozrejmil politológ. „K nim môže patriť pomerne veľká skupina seniorov, ktorí môžu byť stabilnejší voliči než ,preskakovači vatier'," mieni Štefančík. „To však ešte neznamená, že Pellegrini po voľbách zhodnotí situáciu tak, že bude lepšie zostaviť vládu so stabilným Smerom než s nestabilnými pravicovými stranami, prípadne s SaS, ktorá má v DNA zapísané, že musí povaliť každú vládu, do ktorej vstúpi," uzavrel.

