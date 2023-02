"Naplno pracujeme a pripravujeme našu prvú tlačovku, na ktorej predstavíme témy a tváre. Zatiaľ sme predstavili iba náš názov a bola z toho mediálna búrka. Dnes mi dovoľte uviesť naše oficiálne logo," chváli sa na sociálnych sieťach Nicholsonová. "Jablko sa neustále rozrastá o nové tváre, naše odborné tímy pracujú na programových tézach, v ktorých bude veľa rozumných a unikátnych riešení. Zbierame podpisy, vyrážame už aj do ulíc - najbližšie sa uvidíme v Bratislave na fašiangových akciách a v nasledujúcich týždňoch prídeme aj k vám. Pekný deň všetkým," napísala. Ďuriš Nicholsonová, ktorá aktuálne zbiera podpisy potrebné na vznik novej politickej strany.

Ďuriš Nicholsonová o svojej strane Jablko a zbieraní podpisov

Pod zverejneným vyobrazením loga sa však rýchlo začali objavovať názory ľudí, ktorým grafika jablka nápadne pripomínala grafiku ruže, ktorá zdobí logo trany Smer. "Neviem, prečo mi to prepomenulo Smer, idem si pozrieť ich logo," objavilo sa v jednom z komentárov, ku ktorému sa rýchlo pridávali ďalšie. "Tú smerácku červenú ste si mohli odpustiť. Autor loga sa veľmi nezapotil," alebo "Logo vymyslel ten istý človek, čo logo Smeru?" pýtali sa Nicholsonovej fanúšikovia na sociálnej sieti. Nápadnú podobnosť oboch grafík si okamžite všimla aj známa satirická stránka, ktorá uverejnilo koláž s názvom "Jablko nepadá ďaleko od Smeru".

"Čo sa týka tvorby loga, sú to také pekné 90. roky," hodnotí dizajn "jablka" marketingová expertka Simona Bubánová. "Čiastočne je to prežitok starších spôsobov grafickej komunikácie. A rovnako ako samotný názov celého brendu je trochu zvláštny," doplnila so slovami, že spôsob grafického spracovania považuje za slabší. "Stredová kompozícia, obrázok a pod ním na stred písmenká... akoby sme tu nemali dobu digitálnu," zamyslela sa. Bubánovej rovnako neunikla ani podobnosť jablka so smeráckou ružou. "Áno, štylizácia logotypu, teda obrázku nad typografiou má podobné línie, ako logo Smeru," uzavrela.

Prečítajte si tiež: