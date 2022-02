Zlý prorok? Niekdajší prezident Andrej Kiska (59) v knihe, ktorá vyšla koncom minulého roka popísal príbeh slovenskej hlavy štátu, ktorý sa odohráva priamo na podklade bezprostrednej hrozby rozpútania vojny na Ukrajine. O tom, prečo sa rozhodol fiktívny príbeh vystavať práve na tejto dnes tak aktuálnej téme a ako vníma súčasnú mimoriadne vypätú situáciu sa rozhovoril v exkluzívnom rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Na rusko-ukrajinskom konflikte a hrozbe vojny je vystavaná kniha, ktorú ste nedávno vydali. Vzhľadom na súčasnú situáciu ste sa teda stali veľmi zlým prorokom. Prečo ste ako podklad pre príbeh volili práve túto tému? Existovali už v čase vášho prezidentovania indície, že by situácia mohla tak výrazne eskalovať?

Indície, samozrejme, existovali. K rusko-ukrajinskému konfliktu prišlo v roku 2014, teda práve v čase, keď som nastúpil do prezidentského paláca. Išlo a ide o nesmierne náročný medzinárodný konflikt. A je pravda, že keď prebiehali rozhovory v Minsku, kde sa rokovalo o ukončení bojov, nemohol som spávať. Ostávalo mi iba dúfať, že to všetko povedie k upokojeniu situácie, čo sa napokon podarilo. No krivda a napätie, ktoré sa odohrali na Kryme či v separatistických oblastiach na východe Ukrajiny, ostávajú v jej obyvateľoch prítomné dodnes. Ak sa nemýlim, počas bojov zahynulo vyše 14 000 Ukrajincov.

Týmto konfliktom sa Putinovi paradoxne podarilo Ukrajincov zjednotiť. Ale pre lepšie pochopenie pomerov treba uviesť aj to, že na Ukrajine a zvlášť v pohraničí žije pomerne veľa Rusov. Keďže v Rusku sú výrazne lepšie platy a vyššia životná úroveň mnohí z Ukrajincov žijúci v tejto oblasti tam chodia pracovať. A v mysliach niektorých občanov prežíva aj istá nostalgia za Sovietskym zväzom. Takže, samozrejme, nájdeme tu aj početnú skupinu ľudí, ktorá inklinuje práve k Ruskej federácii.

Je zaujímavé, že spomínate vysoký rozdiel v príjmoch. Ukrajinská minimálna mzda je totiž mierne vyššia, ako tá ruská.

Minimálna mzda nie vždy odráža priemerné príjmy. A tie sú v Rusku cca dvakrát vyššie než na Ukrajine. Keď som sa svojho času pýtal niekdajšieho prezidenta Porošenka, kedy by sa podľa neho mohol Krym vrátiť k Ukrajine konštatoval: "Možno až vtedy keď bude naša životná úroveň vyššia ako v Rusku."

Hoci v médiách rezonovala správa, že k invázii by mohlo prísť už v stredu (16. februára), nič také sa neudialo. A Rusko prípravu invázie dlhodobo odmieta. Ako teda čítate súčasnú situáciu?

