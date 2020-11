Napriek tomu, že bývalá predsedníčka vlády už istý čas nezasahuje do oficiálneho politického diania na Slovensku, stále je vnímaná ako odborníčka, ktorej náhľad je v širokej verejnosti všeobecne uznávaný. Tento názor evidentne zdieľajú aj v spravodajskej televízii TA3, kde bola Iveta Radičová hostkou nedeľnej diskusnej relácie V politike.

Protesty? Vina celej vlády

Hoci sa s ňou krátko po vyhratých voľbách Igor Matovič pravidelne stretával a radil, dnes patrí expremiérka k pomerne veľkým kritikom samotného predsedu vlády, ako aj celej jeho „družiny“. Dokázala to aj pred televíznymi kamerami, kde si súčasnú vládu podala hneď za niekoľko jej prešľapov. V súvislosti s 31. výročím nežnej revolúcie skritizovala koalíciu za to, že uvoľnila verejný, ale aj mediálny priestor deštrukčným silám, ktoré odmietajú demokraciu.

„Nebolo žiadne vládne kolektívne vyjadrenie, individuálne vyjadrenie na sociálnej sieti nie je vládna pozícia. Rešpektujem zákaz zhromažďovania, ale všetci žijeme online a je niekoľko možností, ako si i vláda mohla pripomenúť toto výročie. Virtuálnym spôsobom,“poznamenala Iveta Radičová, pričom zdôraznila, že zorganizovanie online koncertu by zároveň podalo pomocnú ruku kultúre, ktorá stráda.

„Pre mňa je naozaj zarážajúce, že keď si otvoríte webovú stránku Úradu vlády, tak ani medzi tlačovými správami, ani medzi aktualitami oficiálne stanovisko a postoj vlády k 17. novembru nie je,“uzavrela tému s tým, že takýto prístup k štátnemu sviatku nemá v novodobých dejinách obdoby.

Na margo protestov, ktoré sa v spomínaný deň konali, poznamenala, že práve vypratanie priestoru vládou spôsobilo, že protestná vlna, ktorá je silná, pôsobila ešte silnejšie. Zároveň spomenula, že ďakuje iniciatíve Za slušné Slovensko, že naplnila námestia kvetmi ako protiváhu k fašistickým symbolom.

Osadenstvo protestov nie je žiadnou novinkou

Radičová tiež pripomenula, že rovnaké osadenstvo protestovalo aj v prípade Gorily. Sú to podľa nej tie isté sily a prúdy, ktoré máme aj teraz v spoločnosti. „Ja sa ako sociologička opieram o to, ako to vnímajú občania,“dodala so znepokojením, že ľudia začínajú uprednostňovať ekonomiku pred zdravotnými opatreniami, čo je veľmi vážne.

„Na Slovensku hodnotia kriticky opatrenia vlády občania už väčšinovo,“podotkla s tým, že hoci protesty zaznamenávame aj v Rakúsku a Nemecku, tak napríklad dôveryhodnosť Angely Merkelovej v prieskumoch stúpa. Vychádza to podľa nej z jasnosti, zmysluplnosti a logiky opatrení jej vlády. „Spolu s Českou republikou patríme ku krajinám, kde dôvera vlády za ostatných niekoľko mesiacov pre opatrenia veľmi radikálne klesla. U nás o vyše 30 %,“ zhodnotila s tým, že vďaka opatreniam klesá aj počet pozitívnych. Proti opatreniam však zároveň stúpa odpor a narastá hnev.

Naď by sa mal ospraveldniť - a nie raz

Iveta Radičová rozhodne nepovažuje za jediného vinníka Igora Matoviča. Okrem neho si to zlízol aj minister obrany Jaroslav Naď, ktorý v internetovej komunikácii nazval protestujúcich opicami. „Za to by sa mal stotisíckrát ospravedlniť,“dodala.

Kritika z úst expremiérky našla svoje pochopenie aj u politológa Miroslava Řádka. „Pod jej vyjadrenia sa podpisujem a zvlášť by som prízvukoval, že ak robíme prieskumy verejnej mienky a čudujeme sa, koľko ľudí je schopných súhlasiť s tým, že pandémia je vymyslená, tak skutočne ide o psychologickú obranu pred problémom. Zhodujú sa v tom aj mnohí psychológovia, s ktorými som sa o tomto fenoméne radil,“ podotkol s tým, že je to presne to zázemie, ktoré pani Radičová vyslovila. „Vláda je slabá a výročie 17. novembra si nechala ukradnúť. Zrejme sa príliš spoliehala na to, že medzi ministrami je jeden z tribúnov ľudu,“ uzavrel Řádek.

