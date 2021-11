Slovenský pavilón v Dubaji reprezentuje Slovensko. Kto by však čakal tradičnú kultúru, ostane prekvapený. Ministerstvo hospodárstva, ktoré má výstavu pod palcom, sa sústredilo predovšetkým na technické unikáty. Medzi také patrí napríklad vodíkové auto MH2, vesmírny robot Androver a letecký VRM simulátor. Toto všetko si už prišiel pozrieť premiér hostiteľskej krajiny Mohammed bin Rashid Al Maktoum, alebo milionár Robert Geiss, ktorý sa do pavilónu vrátil ešte dvakrát, vraj aj vďaka chutnému jedlu.

Najnovšie výstavu navštívil aj športovec Peter Sagan. „Príďte sa pozrieť do Dubaja. Určite to bude krásny zážitok. Neváhajte navštíviť slovenský pavilón,“ povedal vo videu, v ktorom ľudí pozval, aby si prišli pozrieť slovenské exponáty. O obľúbenosti svetového šampióna hovorí aj fakt, že na sociálnej sieti má viac ako 1,6 milióna sledovateľov. Sagan je jedným z piatich cyklistov, ktorý v histórii tohto športu dokázali získať zlatú medailu na Majstrovstvách sveta až trikrát, čo je najviac. Okrem neho sa to podarilo takým velikánom ako Eddy Merckx a Óscar Freire. Sagan je ale jediný, ktorý zvíťazil tri roky po sebe! Okrem toho je držiteľom 7 zelených dresov z bodovacej súťaže na Tour de France.

Zo Saganovej návštevy bola potešená aj komisárka pre EXPO Dubaj Miroslava Valovičová. „Jeden z najúspešnejších cyklistov súčasnosti a trojnásobný majster sveta v cyklistike si nenechal ujsť návštevu Slovenského pavilónu na Expo Dubaj 2020, deň pred jeho sobotňajším pretekom na Giro d´Italia, ktorý sa uskutoční počas medzinárodnej výstavy Expo Dubaj,“ napísala Valovičová na sociálnej sieti.

