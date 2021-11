Fotografiu boháča známeho najmä vďaka šou Ťažký život milionárov, uverejnili prostredníctvom sociálenej siete Mladí saskári. Nestarnúci "Róóbert" sa s manželkou zaujímal aj o to, kedy budú autá podobného typu v predaji. "Manželia Geissenovci strávili v slovenskom pavilóne dokopy 4 hodiny. Zaujal ich okrem iného aj koncept vodíkového auta, ktorý vznikol na Slovensku. Taktiež chceli vedieť, kedy bude podobné auto v predaji," uviedol pre denník Plus JEDEN DEŇ tlačový odbor ministerstva hospodárstva s tým, že reálny čas predaja a ceny v súčasnosti nie je možné odhadnúť. "O vodíkové auto sa zaujímajú prakticky všetci návštevníci, ktorí zavítajú do slovenského pavilónu. Počas návštevy pavilónu Geissenovci nevynechali ani ďalšie exponáty, ako napríklad letecký simulátor, ktorý si vyskúšali na vlastnej koži. Ochutnali viaceré slovenské špeciality vrátane tradičných bryndzových halušiek," uviedlo ministerstvo.

Slovenský pavilón na EXPO Dubaj predstavil začiatkom októbra vodíkové auto, ktoré vzniklo v spolupráci Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti MATADOR Group. Futuristicky pôsobiaci automobil MH2 odhalili v rámci svetovej premiéry šéfdizajnér Branislav Maukš a minister hospodárstva SR Richard Sulík.

Koncept vodíkového automobilu MH2 má podľa kompetentných stelesňovať atribúty, ktoré sú zároveň hlavnými témami slovenského pavilónu: budúcnosť mobility a pokrokové technológie nasledujúceho desaťročia. MATADOR Group sa pohybuje v automotive sektore už viac ako storočie a svoje skúsenosti pretavil do super športového vozidla s vodíkovým pohonom. “Na EXPO Dubaj máme ambíciu predstaviť sa globálnemu publiku ako krajina prirodzeného talentu a inovatívnych riešení, či už v oblasti mobility alebo udržateľnosti. S tým súvisia vodíkové technológie. Vodík je budúcnosť a my chceme byť na ňu pripravení, keďže jedným z efektov zavedenia vodíka ako paliva budúcnosti je výrazné zníženie emisií,” odkázal vtedy Sulík.

Prvý slovenský vodíkový automobil. Zdroj: PETRA SARTORIS

Samotný tvar automobilu MH2 je veľmi aerodynamický a svojou muskulatúrou pripomína štartujúceho atléta na štartovom rošte. „Celkový dizajn a tvar konceptu vozidla pôsobí ako napnutý celok pripravený na štarte, naklonený k vozovke – ako atlét pripravený na okamžitú akceleráciu na štartovej ploche“, povedal šéfdizajnér MH2 Branislav Maukš. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h by MH2 malo dosiahnúť za 4 sekundy. Maximálna rýchlosť vodíkového konceptu je približne 250 km/h.

