Ako informovali viaceré médiá, medzi účastníkmi boli súkromní podnikatelia, zamestnanci ďalších štátnych inštitúcií či novinári, ktorí cestu spravodajsky monitorovali. Súbor s informáciami bol nahraný na portál uloz.to, následne bol vymazaný. "Aktuálne zisťujeme, čo sa presne stalo a z akého dôvodu boli tieto údaje zverejnené. V prípade, že zistíme protiprávne konanie, obrátime sa na príslušné úrady," reagovala na vzniknutú situáciu hovorkyňa ministerstva hospodárstva Katarína Matejková. Účasť Sulíkovej dcéry Alexandry pritom kritizovali opozičná strana Smer-SD či mimoparlamentná strana SNS.

Ministerstvo následne uviedlo, že účasť Alexandry Sulíkovej bola hradená z jej vlastných prostriedkov. Alexandra Sulíková je právnička zaoberajúca sa energetickým právom, a preto podľa ministerstva využila možnosť zúčastniť sa na tematickom týždni EXPO venovanom energetike. "Poviem otvorene, že ma jej záujem potešil, pretože svoje deti vídam minimálne, preto som s jej účasťou súhlasil, aby sme mohli aspoň takto skĺbiť prácu s časom stráveným spolu," odkázal Sulík.

Sulíkovci zároveň neboli ubytovaní v hoteli spolu so zvyškom delegácie, ale prenajali si súkromné ubytovanie, ktoré si hradia sami. "Nikdy by som si nedovolil využívať prostriedky štátu na takýto účel. Takých majstrov sme tu už mali a kritizovali sme ich za to," dodal minister.