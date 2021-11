Na výstave Expo 2020 v Dubaji sa prezentuje 192 krajín, medzi nimi aj Slovensko. Organizátori očakávajú návštevnosť výstavy v priemere 25 miliónov návštevníkov. Je to teda výborná príležitosť ako svetu predstaviť to najlepšie, čo na Slovensku máme. Mnohým Slovákom však vadí, že v našom pavilóne sa nepodávajú slovenské potraviny a nápoje. Na ministra hospodárstva sa tak strhla vlna kritiky. Prečo je tomu tak sa pokúsila vysvetliť generálna komisárka expozície Miroslava Valovičová.

"Hneď po rozhodnutí, že Slovensko bude participovať na Expo Dubaj 2020, sme začali pracovať na získaní povolení na dovoz a predaj slovenských produktov, vrátane alkoholických a nealkoholických nápojov v rámci Slovenského pavilónu, čo však v SAE podlieha špeciálnemu režimu. Zalistovanie a celý proces zavedenia produktov na trh trvá až 9 mesiacov, podlieha schvaľovaniu mnohých inštitúcií s neistým výsledkom. S týmto problémom bojuje väčšina národných pavilónov, pričom to riešia podobným spôsobom ako Slovensko. Ponúkajú sortiment, ktorý je dostupný a dá sa objednať u dvoch importérov, ktorí majú exkluzívne postavenie na trhu SAE. So zalistovaním alkoholu vrátane piva sú spojené dodatočné náklady súvisiace s licenciami, clom a uvedením do katalógu importéra. V praxi by to znamenalo, že naše pivo a víno by bolo mnohonásobne drahšie a de facto nepredajné," vyjadrila sa Valovičová.

Reagovať sa rozhodol aj minister Sulík, ktorý na svoj profil na sociálnej sieti zverejnil príspevok, kde pripravuje bryndzové halušky. "Pre Slovákov, ale aj Neslovákov dnes v našom pavilóne na EXPO v Dubaji pripravujem bryndzové halušky. Ale nie je to výnimka, tie sú v ponuke stále. A čo už môže byť tradičnejšie a slovenskejšie? Verím, že zlé jazyky po tomto dôkaze definitívne stíchnu," napísal minister hospodárstva.

Zle jazyky, ako napísal Sulík však neutíchli, no spustila sa lavína komentárov. Ako je tomu u Sulíka zvykom, na mnohé z nich osobne odpovedal. Čo poviete na jeho obhajobu?