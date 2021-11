Medzi cestujúcimi v Dubaji bol aj majiteľ advokátskej kancelárie Radoslav Zigo, kde dcéra ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) vykonávala koncipientskú prax.

Zároveň má zmluvu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). V piatok na brífingu v Národnej rade (NR) SR na to upozornil nezaradený poslanec a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini. "Za odmenu za to, že jeho dcéra môže u neho robiť koncipientúru, tak ho, samozrejme, odmenil, veľkým kontraktom s ÚRSO, ktorý priamo spadá pod Richarda Sulíka. Zároveň ho odmenil výletom do Dubaja, tiež ho v zmluve označili za odborníka na energie a obnoviteľné zdroje," vyhlásil Pellegrini.

Dodal, že zmluvu s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR má advokát len na čas "výletu" a tiež má v zmluve uvedené, že mu budú uhradené všetky náklady spojené s touto cestou. Zároveň je podľa neho Zigo aj podpredsedom predstavenstva Slovenských elektrární. Pellegrini naznačil, že sa "šušká", že daná advokátska kancelária má zmluvu nielen s ÚRSO, ale aj so samotnými Slovenskými elektrárňami za "zaujímavú sumu".

Informáciu má podľa vlastných slov z koaličných kruhov. "Toto sú veci, ktoré jednoducho môžeme označiť za klientelizmus a rodinkárstvo úplne v priamom prenose," zdôraznil Pellegrini. Pýtal sa, či ho takto Sulík neodmeňuje za to, že "mu z dcéry spravia právničku". Poukázal na to, že je ťažké nájsť si miesto koncipienta.

Vyzval tiež premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby urobil "poriadky". Ministri si totiž podľa Pellegriniho už môžu robiť hocičo. Sulík zároveň podľa neho nerieši to, čo by naozaj mal. Nevylúčil ani ďalší pokus o odvolanie ministra hospodárstva. Bol by však rád, ak by správanie členov vlády riešil premiér.

