Slovenskú prezentáciu na svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 začala plánovať ešte vláda Petra Pellegriniho (46). „Návrh vychádza z účasti vo forme národnej expozície vybudovanej vo vlastnej réžii na ploche 1 550 m2, čo si vyžiada prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 6,84 milióna eur,“ informoval vtedy rezort hospodárstva pod vedením Petra Žigu (49). Nová vláda napokon pred viac ako rokom rozhodla, že Slovensko naleje do výstavy 6,471 milióna eur. „My sme za málo peňazí urobili veľmi dobrý výsledok,“ povedala komisárka pre EXPO Dubaj 2020 Miroslava Valovičová s tým, že koľko sa doteraz z rozpočtu presne minulo, nie je možné okamžite vyčísliť.

V porovnaní s ostatnými krajinami sme EXPO Dubaj vyriešili v "úspornom režime". Rakúsko stanovilo na výstavu rozpočet 17,8 milióna eur, Česká republika 13,9 milióna eur a Maďarsko obetovalo len na výstavbu vlastného pavilónu 31,3 milióna eur! Aj krajiny, ktoré majú podobný počet obyvateľov ako Slovensko, míňajú viac než my. Fínsko stanovilo sumu na výstavu na 10 miliónov eur. Dáni len na výstavbu pavilónu obetovali 6 miliónov eur. Veľa peňazí do EXPO investovalo Nemecko (50 miliónov eur) a Veľká Británia (46,5 milióna eur). Všetky krajiny vrátane Slovenska však môžu svoje náklady ešte navýšiť.

Štáty rátajú s tým, že sa im ich peniaze vrátia na vyrokovaných zmluvách alebo prilákaním investorov. „Priama návratnosť počíta do roku 2031 so sumou 710 miliárd korún (28,2 miliardy eur),“ prezradil rezort zahraničných vecí Českej republiky pre idnes.cz. Podľa nášho ministerstva hospodárstva nie je teraz možné vyčísliť, aké budú reálne zisky z výstavy. „Návratnosť bude známa až po výstave,“ povedala hovorkyňa rezortu Katarína Matejková s tým, že to bude závisieť od toho, aké kontrakty Slovensko vyrokuje. Rokovaní je vraj veľmi veľa, dokonca sa už črtajú aj nejaké dohody. „Rokovalo sa napríklad s firmou na výrobu batérií do elektromobilov,“ dodala hovorkyňa s tým, že by to mohlo priniesť niekoľko tisíc pracovných miest. „Verím, že dokážeme vyrábať veľmi dobré elektrické vozidlá a bolo by dobré, aby sme k nim dodávali aj batérie,“ povedal pre TA3 podpredseda Európskej komisie pre strategický výhľad Maroš Šefčovič (55). V tomto sektore by sme vraj mohli dokonca vzdelávať ľudí pre celú Európu!

