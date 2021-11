ŠOKUJÚCA DOHRA obrovského KIKSU na Expo Dubaj: TIETO slová ministra Sulíka veru NEPOTEŠIA!

Ďalší škandál spojený s EXPO Dubaj! Tentoraz sa týka slovenskej delegácie, ktorá nás na celosvetovej výstave reprezentuje. Na internete sa totiž objavili naskenované doklady všetkých jej členov, ktoré odhalili aj zaujímavé skutočnosti. Napríklad to, že do Dubaja cestovala so svojím otcom aj dcéra Richarda Sulíka (53).