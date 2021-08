„Igor Matovič sa v ekonomike orientuje výborne. Dve volebné obdobia bol členom finančného výboru. Je to človek, ktorý svojej práci rozumie,“ vyhlásil v nedávnom rozhovore pre náš denník premiér Heger. Matovičova štvormesačná práca na čele rezortu financií však u iných ľudí až také nadšenie nevzbudzuje. „Matovič zostáva tieňovým predsedom vlády a kľúčovým predstaviteľom, bohužiaľ, neúspešného boja proti covidu. Na ministerské kompetencie v rezorte financií mu preto zrejme nezostáva dosť času,“ rozhovorila sa Brigita Schmögnerová.

Exministerka si bližšie posvietila na očkovaciu lotériu, ktorá podľa jej slov patrí pod kompetencie Ministerstva financií SR (MF SR). „Inou vecou je racionálnosť vynakladania prostriedkov na ňu. Minister sa buď na to nepýtal Útvaru hodnoty za peniaze, alebo v atmosfére, ktorá sa v spoločnosti vytvorila, dostal od neho spornú kladnú odpoveď,“ zamyslela sa. „MF SR v hodnotení efektívnosti vynakladania prostriedkov na riešenie zdravotných otázok covidovej krízy zlyhalo a ďalej zlyháva,“ zhodnotila.

Matovič ako minister podľa jej slov zlyháva pri plnení niektorých kľúčových úloh. „Prvou je príprava kľúčového zákona roka – zákona o štátnom rozpočte na rok 2022. A druhou je neexistujúci návrh daňovo-odvodovej reformy. MF SR nemôže zodpovedne štátny rozpočet na rok 2022 pripravovať (jeho prvý návrh už mal byť hotový!), pokiaľ nebude aspoň vo vláde schválená dohoda o daňovo-odvodovej reforme. Inou možnosťou je posunúť účinnosť daňovo-odvodových opatrení, ktoré by mali dosah na budúcoročný štátny rozpočet, na roky 2023 a roky nasledujúce. V žiadnom prípade nemožno podporiť Matovičov predbežný návrh zaviesť superhrubú mzdu a rovnú daň a zvýšiť DPH,“ zhodnotila.

Brigita Schmögnerová Zdroj: MATEJ JANKOVIČ

Schmögnerová však vníma aj pozitíva. „Za pozitívne pokladám, že MF SR predložilo návrh, ktorý vláda schválila, a to neuplatňovať korekčný mechanizmus do roku 2022. Reagovalo sa tak na odporúčanie Európskej komisie povoliť dočasný odklon od smerovania k vyrovnanému rozpočtu. Konsolidácia verejných financií sa zatiaľ plánuje od roku 2023, čo uvádza aj vládny Program stability,“ vysvetľuje. „Na druhej strane rezort financií chce do legislatívy zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu. Otázne je, odkedy a či nebude v rozpore s programom stability a Programom obnovy a odolnosti,“ dodala.

Pozitívum našiel aj politológ Grigorij Mesežnikov. „Pozitívna je nižšia miera konfliktnosti, povedal by som, že Matovič sa trochu štandardizoval, aj keď je pravda, že niektoré jeho súčasné výroky sú porovnateľné s tými z minulosti. Na samotnom ministerstve financií zrejme žiadne veľké zlyhanie nespôsobil, aspoň ja o tom neviem. Nakoniec ani opozícia dodnes nenavrhovala jeho odvolanie,“ konštatoval.

Politológ Radoslav Štefančík Zdroj: Archív NMH, Peter Brenkus

Politológ Radoslav Štefančík bol kritickejší.

JEHO SLOVÁ SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

Či sa v konečnom dôsledku daňovo-odvodovej reformy Slovensko dočká, je nateraz otázne. Počas pondelňajšej tlačovej besedy totiž Matovič na otázku, v akom stave je jej príprava, odpovedal, že je „v spiacom režime“.