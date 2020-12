Expremiér a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini (45) víta zásahy Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), prekáža mu však teatrálnosť, ktorá ich podľa neho sprevádza. Vykúpením pre krajinu by mohli byť predčasné voľby. Chápe Slovákov, ktorí po nich volajú, pretože sa mu vidí, že vládna koalícia sa neraz vysmieva ľuďom do očí.

Najnovšou personálnou zmenou je Maroš Žilinka ako generálny prokurátor. Je jeho zvolenie pre vás prijateľné?

- Som veľmi rád, že mal podporu opozície aj koalície. Získal silný mandát, ktorý ho predurčuje na to, aby držal nezávislosť prokuratúry, a tým odolal akýmkoľvek politickým tlakom zneužívať ju na mocenské hry. Jeho osobný príbeh je veľmi silný, a preto verím, že parlament zvolil kompetentného človeka na čelo dôležitej inštitúcie.

Na zvolení Žilinku sa dohodla koalícia aj opozícia. Premiér sa vyhrážal, že ak dôjde k takýmto dohodám, zloží funkciu.

Čo sa podľa vás teraz stane?

- Premiér vníma prokuratúru politicky účelovo. Keďže časť koalície vystavila stopku jeho kandidátovi, zvolil iný variant a celú voľbu považuje za vybavenú bez politických otrasov, ktoré sám svojimi slovami pred voľbou navodil. Otázne zostáva, kto sa stane špeciálnym prokurátorom a aká bude jeho miera vnútornej integrity a schopnosti odolávať politickej objednávke.

Hľadajú si ústavní činitelia privilégia, ktoré by im mali vyplývať z moci?

- Práve tí, ktorí boli najväčší kritici, dnes ukazujú, že im zachutila moc a servis, ktorý k tomu patrí. Sú to papaláši, ktorí si potrpia na to, ako je s nimi narábané. Najsmutnejšie je, že v inej civilizovanej krajine by to vyvolalo obrovský tlak, z ktorého by pravdepodobne na západ od nás bez straty funkcie nevyviazol žiaden politik. U nás to prejde len s: „prepáčte, my sme už raz takí“. Tento papalášizmus má devastačné účinky pre štát a jeho inštitúcie, ktoré sa nám raz zo strany ľudí trpko vrátia.

Možno pre niekoho je arogantné a papalášske, keď chce premiér otvoriť školu, kde chodia jeho dve dcéry.

- Predseda vlády dnes reprezentuje politiku čistého amaterizmu a chaosu spojeného s papalášizmom. Porušil všetky predvolebné sľuby a dnes sa bojí ľudí. Otočil sa im chrbtom.

Ľudia ako keby boli odolnejší voči stále novým škandálom.

- Ako keby sa skúšalo, čo všetko zvládneme. A keď sa prekoná jeden škandál, tak to prejde do zabudnutia. To je to najhoršie pre našu krehkú demokraciu. Po 30 rokoch od revolúcie sa vraciame na dno.

Matovičove vládnutie považuje Pellegrini za amatérske. Uznáva však, že je veľmi ovplyvnené bojom s koronavírusom. Zdroj: Martin Baumann

Aj preto sa asi podľa prieskumov darí strane Hlas, kým OĽaNO a Sme rodina klesá.

- Mohlo by mi to vyhovovať, keby mi išlo len o preferencie strany. No veľmi ma trápi, kam speje spoločnosť. Tento stav ma neteší a ako občana tejto krajiny ma to mrzí.

Proti vláde sa ozývajú aj bežní ľudia, dokonca sa začali premiérovi vyhrážať. Preto mu prideli pancierové auto a zvýšenú ochranu.

- Na rozdiel od pána Matoviča chodím po ulici stále a bez pancierového vozidla a s ľuďmi sa normálne stretávam, a tí ľudia povedali, že už bolo dosť hádok.

Článok pokračuje na ďalšej strane.