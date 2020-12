Koalícia má v súčasnosti až 95 poslancov, čo znamená, že vo voľbách mala viac ako 63 percentnú podporu populácie. Ani nie rok po voľbách je všetko inak. Podľa prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza je za referendum o predčasných voľbách až 53,5 percenta občanov. Proti referendu je 39,9 percenta a vyjadriť sa nevedelo 6,6 percenta respondentov.

„To je prieskum v ankete. Otázne je, či sa vyzbiera 350-tisíc podpisov na referendum a či na neho ľudia vôbec prídu,“ povedal podpredseda parlamentu za stranu Za ľudí Juraj Šeliga s tým, že iné je odpovedať na anketovú otázku a iné je ísť hodiť lístok do volebnej urny.

Podpis koaličnej zmluvy Igorom Matovičom, Veronikou Remišovou, Richardom Sulíkom a Borisom Kollárom. Zdroj: Úrad vlády

To, že referendum o predčasných voľbách chcú najmä voliči opozície, nie je žiadnym prekvapením. Až 89,2 percenta podporovateľov Hlasu, 87,8 percent ĽSNS a 82,3 percent Smeru je za vypísanie referenda. Prekvapivá je ale reakcia sympatizantov koaličných strán. Až 38,5 percenta voličov Sme rodina, 37,9 percent voličov SaS a 20,4 percenta voličov Za ľudí je za referendum! Dokonca aj 6,3 percenta OĽANO Igora Matoviča je za vypísanie referenda o predčasných voľbách.

Ak by prišlo k predčasným voľbám a tvorila by sa nová vláda, mal by líder Hlasu Peter Pellegrini problém. „Po takých tlačovkách ako predvádza Smer, neviem či uvažujú nad spoluprácou,“ povedal Pellegrini. Reagoval tak na brífing predseda Smeru Roberta Fica, ktorý na ňom povedal, že Pellegrini sa dve hodiny denne pozerá do zrkadla. Pellegrini na jeho slová zareagoval ostro: „Možno by sa mal aj pán predseda pozrieť do zrkadla.“

Anketa Ste za predčasné voľby? Áno 81%

Nie 19% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný