Minister financií Igor Matovič v posledných dňoch hovorí o zvyšovaní príspevku pre rodičov. Keďže však na to v štátnej kase peniaze nie sú, pripustil, že by sa museli zdvíhať dane.

Nad jeho plánmi však krútia hlavami aj odborníci, Sulíkova strana SaS aj Za ľudí na čele s Veronikou Remišovou už avizovali, že tento nápad nepodporia. Na jeho výmysel zareagoval na sociálnej sieti aj rozhorčený ex-minister Jozef Mihál.

Aj on chcel totiž minulý rok mamičkám pomôcť, jeho nápad však Matovič zmietol zo stola. "Krátko po mojom vymenovaní za štátneho tajomníka som na koaličnej rade - bolo to niekedy koncom marca 2020 - navrhoval zvýšenie pandemického ošetrovného pre osamelé matky. Z dnešných 55% hrubej mzdy na aspoň 70% hrubej mzdy. Po polhodinovej diskusii súhlasili všetci, napríklad aj vtedajší minister financií Heger so svojim tímom," opisuje situáciu, ktorá sa mala udiať ešte minulý rok.

Vtedajší premiér sa vraj na rokovaní nezúčastnil od začiatku a keď sa dozvedel, že sa dohodli na zvýšení príspevku bez jeho prítomnosti, ostro zareagoval.