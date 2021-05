Minister financií Igor Matovič by chcel drasticky zvýšiť rodičovský príspevok, zároveň sa však hovorí aj o zvyšovaní daní. Bývalý premiér dnes k celej novinke napísal vysvetlenie na sociálnej sieti.

Ministerstvo financií údajne zvažuje zvýšenie DPH z 20 % na 25 %. Minister Matovič by chcel zvýšiť rodičovský príspevok, no kvôli nedostatku peňazí v štátnej pokladnici však spôsob, ako tento nápad finančne vykryť, je možno práve len rast DPH.

Strany SaS a Za ľudí už avizovali, že takýto návrh na zvýšenie DPH nepodporia. "Návrh na zvýšenie DPH nepodporíme. Myslíme si ale, že rodičia detí si zaslúžia, aby rodinné prídavky mali vyššie a aby sa pravidelne zvyšovali," skonštatovala predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.

Zvýšenie DPH označil šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík za "absolútne neprijateľné", z tohto dôvodu bude strana Sloboda a Solidarita na koaličnej rade vetovať akékoľvek snahy zvýšiť DPH.

Podporu rodín považuje Sulík za správnu vec. Rovnako za dôležitú však označil daňovo-odvodovú reformu. "Určite sa však nemôže ísť cestou zvyšovania DPH a populisticky prichádzať s nápadmi, ktoré nemajú oporu ani medzi koaličnými partnermi," podotkol Sulík.

Slovensko by spolu so Švédskom a Chorvátskom malo druhú najvyššiu DPH v Európskej únii. Prvenstvo patrí Maďarsku. Po vlne kritiky z radov nielen politikov, ale aj odborníkov, sa dnes na sociálnej sieti ozval sám Matovič.

Ako príklad uviedol mamičku s dvoma staršími deťmi, ktorá pracuje za minimálnu mzdu. "Fico s Pellegrinim jej nachystali taký vraj “sociálny štát” ... že za svoju poctivú mesačnú prácu spolu s dvoma prídavkami na deti a dvoma daňovými bonusmi na deti dostane osamelá pracujúca matka s dvomi deťmi cca 606 eur v čistom. Hanba," napísal v statuse.

Uviedol, že po jeho daňovo-odvodovej reforme, ktorú chce odštartovať v lete, bude mať takáto matka mesačne cca takmer o polovicu viac. "Samozrejme, v situácii, keď Fico s Pellegrinim doslova vybrakovali našu spoločnú špajzu o desiatky miliard, v situácii, keď nám kvôli kríze chýbajú v rozpočte miliardy eur, nemôžeme takúto zásadnú zmenu Slovenska na skutočne sociálny a prorodinný štát urobiť na ďalší dlh - nikto nám na to nepožičia. To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH," priznal Matovič.

