Európska komisia (EK) neeviduje žiadne náznaky, že by Slovensko zvažovalo vystúpenie z Európskej únie. Pre TASR to uviedla hlavná hovorkyňa predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej Paula Pinhová. Na sociálnej sieti na to reagoval premiér Robert Fico (Smer-SD).