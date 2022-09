Miro Šimonič (52) sa presadil v tvrdej konkurencii ako úspešný modelingový agent veľkých hviezd. Týždenník PLUS 7 DNÍ sa ho preto pýtal aj na možnú svetovú kariéru dcéry prezidentky Zuzany Čaputovej. Ako vidí tento odborník budúcnosť mladej Emmy (18)?

Miro Šimonič zastupuje slovenskú topmodelku Adrianu Sklenaříkovú, aj pôvodom českú topmodelku Pavlínu Pořízkovú, synov Alaina Delona či vnučku Charlieho Chaplina Kieru.

Sám robil modela ešte za čias komunizmu a už vtedy zarábal viac ako jeho rodičia. Vďaka znalosti angličtiny sa ako jeden z prvých slovenských modelov dostal do Paríža, kde sa mu otvorili dvere do svetového šoubiznisu.

Adriana Sklenaříková (prvá zľava) a Miro Šimonič spolupracujú už dlhé roky. Zdroj: Marta Földešová

Keď mal porovnať vtedajší a súčasný svet modelingu, priznal, že za tie roky sa veľa zmenilo. "My sme museli v danej krajine stráviť aj tri mesiace, lebo všetko bolo drahé, nemali sme na letenku ani telefón. Všade sme si museli nájsť nových známych," povedal Miro Šimonč. Malo to však aj výhody. "Žijem z toho do dnešného dňa. Kdekoľvek od Tokia po Los Angeles mám niekoho, koho poznám a môžem sa u neho zastaviť," dodal.

V súčasnosti je to inak, podľa neho mladí ľudia nemajú výdrž. "Teraz je mladá generácia úplne iná. Ja by som ich tĺkol po hlave, lebo nevedia rozlíšiť, čo je ich životná šanca. Modelka nemá problém zrušiť robotu za tritisíc eur, lebo „frajer mi to zakázal“. Celý deň je s ním na telefóne a keď dorobí, letí domov," krúti hlavou.

