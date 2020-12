Exprokurátorka Eva Mišíková (71), známa bojovníčka proti organizovanému zločinu, ktorá dozorovala známe kauzy kyselinárov, vraždu Jána Kubašiaka či pracovala na prípade Mikuláša Černáka, v súčasnosti pôsobí ako advokátka. Za obhajkyňu ju chceli aj traja nedávno obvinení expolicajti. Medzi nimi aj bývalý prezident polície Milan Lučanský. Pre Plus JEDEN DEŇ prezradila, prečo ho odmietla, aj to, ako sa pozerá na zásah Lynx Commanda pri zatýkaní spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka.

V rozhovore sa tiež dozviete:

Čo si myslí o zranení Lučanského vo väzbe

Ako vníma výpovede kajúcnika - bývalého šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa

Aký má názor na úniky informácií zo spisov a na rozhodovanie sudcov

Koho by si ona zobrala za advokáta

Začneme rovno aktuálnou správou o nezrovnalostiach okolo vzniku zranenia Milana Lučanského vo väzbe. Podľa tvrdení jeho advokáta aj ministerky Kolíkovej spadol na železnú posteľ v cele a potom ešte robil kľuky. Analytik Ján Baránek sa zas vyjadril, že tak ako neveril na samoúnos, tak neverí na samozbitie a ministerka by mala odstúpiť.

Odpoviem iba na základe medializovaných informácií, keďže iné vedomosti o tejto veci nemám. Nevidím reálne, prečo by mala Kolíková abdikovať, ale určite to treba dobre vyšetriť. Určite existuje lekársky nález, ako zranenie vzniklo. Mechanizmus zranenia zase musí sedieť s prostredím, v ktorom sa to malo stať.

Ministerka priznala, že Lučanskému museli operovať oko, má aj zranenie na krku, je hospitalizovaný na ORL oddelení… Zaujímavé je, že zranenie nikomu nenahlásil, všimol si ho až príslušník ZVJS pri bežnej kontrole. Prečo podľa vás o ňom mlčal? Mohlo sa stať aj inak, ako povedal?

Vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody platí režim a poriadok. Ak z výpovede Milana Lučanského vyplýva nejaký mechanizmus vzniku zranení, na reálne zistenie skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre nejaký záver, je určite potrebný znalecký posudok lekárov.

Či spôsob, ktorý on opisuje, je tým mechanizmom, v dôsledku ktorého mu vznikli práve tieto charakteristické zranenia. Rôzne špekulácie sa nedajú vylúčiť, pokiaľ nebude odborný posudok. Ak ten konštatuje, že ním uvádzaný mechanizmus je nepravdepodobný vzhľadom na rozsah a charakter zranení, v takom prípade treba vychádzať z toho, že má nejaký dôvod, pre ktorý nechce túto skutočnosť uviesť.

Eva Mišíková - elitná advokátka a exprokurátorka Zdroj: Norbert Grosz

Vy ste s Lučanským spolupracovali, myslíte si, že by mohol provokovať?

Ja som s Lučanským spolupracovala veľmi dlhé obdobie ako prokurátorka, bolo to okolo roku 2000, keď sa objavili nové okolnosti v súvislosti s vraždami, ktoré boli spáchané vtedy organizovanou skupinou. Počas celého vyšetrovania sme boli v úzkom kontakte. Lučanský nepatril k agresívnym typom, mal veľmi dobré analytické schopnosti a nikdy som nespozorovala, že by mal známky agresivity, čo by mohlo znamenať, že vyprovokoval napríklad útok justičnej stráže. Skôr sa mi zdá nereálne už aj práve preto, že ide o bývalého policajného prezidenta, žeby došlo k neodôvodnenému fyzickému ataku zo strany príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Milan Lučanský Zdroj: Martin Baumann

Bolo pre vás prekvapením jeho obvinenie z korupcie?

Po skončení prípadov, na ktorých sme spolu pracovali, som už neprichádzala s Milanom Lučanským profesionálne do styku, ale vedeli sme o sebe. Poviem to otvorene, bez vetra sa ani lístok nepohne. Kolovali reči, že nie všetko je v poriadku, ja som do tých vecí nevidela, z prokuratúry som odišla k 1. 1. 2014. Ak obvinenia, ktoré boli medializované, sa preukážu, tak to je zlé. Nepoviem, že by ma to úplne prekvapilo, ale vzhľadom aj na jeho intelekt by som nepredpokladala, žeby sa až do takého súkolesia začlenil.

Oslovil vás, aby ste ho zastupovali?

