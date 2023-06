Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda (68) sa pred pár mesiacmi rozhodol, že pospája zodpovedných ľudí a vráti Slovensko k prosperite. Napokon sa jeho strana Modrí spojila len s Mostom-Híd Lászlóa Sólymosa (54). Obaja lídri najnovšie predstavili kandidátku a pomenovali priority strany. Napokon sa Dzurinda vrátil do čias, kedy mu aj cyklistické putovanie po Slovensku prinieslo kreslo premiéra.

Na čele kandidátky je samozrejme Dzurinda, za ktorým nasleduje Sólymos a expert na komunikáciu Ľuboš Schwarzbacher. Ďalší kandidáti sú pomerne neznáme osoby, no podľa slov Dzurindu sú úspešní vo svojich profesiách a snažiacich sa pomôcť Slovensku.

„Našim cieľom je budovať lepší život občanov Slovenska, tak aby boli všetci na svoju krajinu hrdí. A to všetci bez rozdielu veku, národnosti a regiónu v ktorom žijú,“ povedal Dzurinda s tým, že najdôležitejším cieľom je zvyšovanie životnej úrovne. Dzurinda povedal, že jeho strana nemá len cieľ, ale pozná aj cestu: „Tou sú reformy a nová kultúra vzťahov nielen v politike, ale aj človeka k človeku. Chceme presadzovať aj aktívnu európsku politiku.“

Sólymos prízvukoval, že Slovensko nie je len Bratislava a sever, ale aj východ a juh: „Strana Most-Híd má silný program s akcentom na regiónu a národnostnú politiku.“ Dzurinda so Sólymosom budú od zajtra cestovať na bicykloch po Slovensku, aby sa stretávali s ľuďmi. Dzurinda si to vyskúšal už v roku 1998 ako líder SDK, keď v predvolebnej kampani prešiel na bicykli so svojim tímom celé Slovensko a po voľbách sa stal prvýkrát premiérom.

Prvých 20 mien na kandidátke strany Modrí, Most-Híd: 1. Mikuláš Dzurinda, 2. László Sólymos, 3. Ľuboš Schwarzbacher 4. Konrád Rigó, 5. Jana Ambrošová, 6. Michal Hort, 7. Attila Agócs, 8. Martin Hubinský, 9. Alžbeta Ožvaldová, 10. Patrik Andó, 11. Miloslav Olejár, 12. Péter Petrikán, 13. Jana Šoková, 14. Irén Sárközy, 15. Tomáš Halgaš, 16. Zoltán Horváth, 17. Andrej Aleksiev, 18. Árpád Kún, 19. Rastislav Amrich, 20. Peter Kysela.

V galérii si pozrite Dzurindove športové aktivity.