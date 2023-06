Šéf Smeru Robert Fico (58) vyhlásil, že v PVV mu chýbal opis, v akom stave sa nachádza Slovensko po predošlej vláde. Ódor na to reagoval tým, že pokiaľ by robili inventúru, týkala by sa viacerých bývalých kabinetov. Líder OĽaNO Igor Matovič (50) pre zmenu vláde vytkol, že nechce podporiť odmenu v hodnote 500 eur každému občanovi, ktorý sa zúčastní na voľbách. Ódor na to reagoval, že tu nie je pre to, aby robil kampaň politickým stranám: „Je to aj v rozpore s DNA vlády, ktorá má urobiť poriadok so štátnou pokladnicou.“

Vládu z iného dôvodu nepodporili ani poslanci Hlasu. „Očakával by som, že sa z PVV dozvieme konkrétne opatrenia na zníženie cien potravín,“ povedal predseda Hlasu Peter Pellegrini (47). V PVV sa okrem iného píše aj to, že štát musí pomôcť tým, ktorých sa inflačná kríza bytostne dotýka: „Cieľom je, aby pomoc dostávali najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, ktoré ju potrebujú najviac.“

Vládu naopak podporila strana SaS, ktorá z PVV pochválila snahu vytvoriť zodpovedný rozpočet na rok 2024, adresnú pomoc najzraniteľnejším a mnoho ďalšieho. „S veľkou väčšinou PVV súhlasíme,“ povedal predseda Saskárov Richard Sulík. K liberálom sa pridali aj Demokrati okolo Eduarda Hegera (47) a Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska. Vláda ale získala podporu iba 34 poslancov zo 136 prítomných, čo napokon nestačilo. Potrebná bola nadpolovičná väčšina prítomných. „PVV sme koncipovali tak, aby sme vedeli svoje plány splniť aj bez toho, aby nám bola vyslovená dôvera,“ povedal Ódor.

A čo to vlastne znamená, že bude vláda fungovať bez dôvery parlamentu? Nebude môcť robiť najkľúčovejšie rozhodnutia v zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, ako aj v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky. Zákony ale bližšie nešpecifikujú, čo to znamená. Ódorovmu kabinetu ale ide predovšetkým o pokojné dovedenie krajiny k predčasným voľbám, ktoré sa konajú 30. septembra 2023.

Správu budeme aktualizovať.