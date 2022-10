Šofér auta smrti z bratislavskej zastávky Zochova Dušan Dědeček sa dnes definitívne dozvedel, kde strávi najbližšie mesiace. Okresný súd ho začiatkom týždňa nevzal do väzby, no to zmenil odvolací krajský súd, ktorý mu nariadil preventívnu väzbu. Sudkyňa sa totiž obávala, že by mohol pokračovať v ďalšej trestnej činnosti!

10.37 – Verejné zasadnutie sa skončilo. Dědeček putuje do väzby!

10.36 – Senát súdu sa rozhodol pre väzbu v pomere 2 ku 1. Člen senátu, ktorý hlasoval proti, sa rozhodol prehovoriť: „Z môjho pohľadu išlo z obvineného strany o ojedinelý exces, ktorý mal tragické následky. Podľa môjho názoru by sa takéhoto konania už na slobode nedopustil.“

10.31 – „Nestotožnili sme sa s argumentáciou prokuratúry, čo sa týka útekovej väzby,“ povedala sudkyňa. Súd sa teda obáva iba toho, že Dědeček by mohol pokračovať v trestnej činnosti: „Odôvodnenie sudcom pre prípravné konanie bolo zhrnuté, že obava pokračovania viesť motorové vozidlo musí hroziť bezprostredne. Okresný súd nevidel možnosť viesť iné motorové vozidlo.“ Sudkyňa svoje rozhodnutie odôvodnila jasnými slovami: „Obava z pokračovania tu je a je reálna. Podľa kritického dňa vieme z výpovedí svedkov, že on už doobeda vedel, že večer bude mať aktivity v práci. Aj obvinený povedal, že jeho syn prišiel na návštevu okolo 16.00 a pili spolu rum. Obvinený vedel, že bude mať aktivity. Okolo ôsmej kontaktoval opäť syna, ktorý medzi tým odišiel domov, že pôjdu do kancelárie. Potom išiel opitý cez sídlisko, kde zobral syna. Potom aj v kancelárii popíjal. Okolo 21.30 vypil obvinený dvakrát poldeci alkoholu. Potom okolo 22.00 odišli z kancelárie. Vozidlo sa do priestoru zastávky dostalo v rýchlosti minimálne 110 km/h. My máme za to, že je tam reálna obava, že obvinený by mohol pokračovať v podobnej aktivite," vysvetlila sudkyňa.

10.16 – „Ruší sa rozhodnutie okresného súdu. Obvinený Dědeček sa berie do väzby,“ povedala sudkyňa s tým, že umiestnený bude v bratislavskom Ústave na výkon väzby.

9.36 – Sudkyňa vyhlásila prestávku, po ktorej padne rozhodnutie.

9.35 – „Ja by som bol rád, keby súd sťažnosť zamietol. Mám ešte veľa práce, ktorú treba dotiahnuť. Pracoval som vždy a rád pre nepočujúcich ľudí a nechcem ich nechať osamote. Teraz ich čaká hĺbková kontrola a agendu treba pripraviť. Nerád by som nechal za sebou nejaké otvorené dielo. Žiadam zamietnuť sťažnosť prokurátora,“ vyjadril sa Dědeček.

9.31 – „K preventívnej väzbe uvádzam, že môj klient nikdy nebol riešený za vedenie auta pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok. Z konania ani nevyplynulo, že by obvinený pravidelne konzumoval alkohol. Obvinený spolupracuje s políciou a sám urobil kroky, ktoré zamedzujú obavám, že bude pokračovať v trestnej činnosti. Preto žiadam, aby krajský súd zamietol sťažnosť prokurátora,“ konštatoval Kučera.

9.25 – Prokurátor navrhuje vziať Dědečka do väzby. Obvineného obhajca Jiří Kučera chce, aby ho krajský súd nechal na slobode. „Prokurátorove dôvody zobrať môjho klienta do väzby sú jeho špekulácie bez akéhokoľvek dôkazu. Argument, že obvinený má 60 rokov a čelí vysokému trestu, prípadne že mal byť po spáchaní skutku arogantný, rozhodne nemôže obstáť a byť podkladom pre útekovú väzbu,“ povedal Kučera s tým, že jeho klient má rodinné väzby výlučne na Slovensku vrátane 85-ročného dlhodobo chorého otca.

9.21 – Sudkyňa vyzvala obvineného, aby sa vyjadril k návrhom prokurátora. „Ja chcem povedať, že ma strašne mrzí, čo sa stalo. Pre mňa to bol tak hrozný zážitok, že už nikdy nebudem viesť motorové vozidlo. Vziať to nemôžem späť. Prežívam to sám v sebe dlhé dni a noci, verte mi, nie je to jednoduché. A pred súd sa postavím, keď bude určený. Nemám záujem sa skrývať. To je všetko,“ povedal Dědeček.

9.16 – „Predkladám výpoveď svedka, ktorý je príslušníkom polície a bol na mieste havárie,“ povedal prokurátor. Dědečkov obhajca zas predložil súdu dôkaz, že obvinený odovzdal na polícii svoj cestovný pas. Zároveň predložil súdu aj čestné prehlásenie syna obvineného, ktorý tvrdí, že od havárie vozí otca on. „Vozím ho do práce a domov. Nemá kľúče od môjho auta,“ odkázal súdu Dědečkov syn.

8.56 – „Bol mu odobratý vodičský preukaz, to však ale nie je dôkaz, že nebude viesť motorové vozidlo a nedopustí sa obdobnej činnosti,“ píše sa v sťažnosti prokurátora s tým, že domácnosť, v ktorej býva, žije aj jeho syn a ten vlastní auto. Ide o motorové vozidlo Peugeot. Obvinený má aj syna Lukáša, ktorý s ním síce nebýva, ale tiež vlastní auto. Lukáš Dědeček býva neďaleko jeho otca, Dušana Dědečka.

8.50 – Člen senátu číta odôvodnenie Okresného súdu, ktorý obvineného nevzal do väzby. Povedané bolo napríklad to, že Dědeček mal 11 priestupkov za posledných 5 rokov. Podľa sudcu okresného súdu bol ale iba jeden závažnejší. „Nebolo zistené, že by požíval alkohol často, alebo že by bol na ňom závislý,“ dodal člen senátu.

8.41 – Sudkyňa na úvod verejného zasadnutia dáva plnej pojednávacej miestnosti jasne najavo, aké budú dnes pravidlá.

8.30 - Dědeček sa dostavil na súd! Vo všeobecnosti sa očakávalo, že obvinený nepríde. Dědeček ale prekvapil a pár minút pred verejným zasadnutím sa dostavil na krajský súd. Verejné zasadnutie začalo.

7.00 - Generálny sekretár Deaflympijskeho výboru v demisii Dědeček si v osudný deň veselo popíjal prakticky od rána. V čase 22.20 to stálo život 5 mladých študentov a niekoľko ďalších bolo zranených. „Viedol vozidlo po ulici Staromestská v smere na most SNP rýchlosťou približne 130 km/h, auto stratilo jazdnú stabilitu a vyšlo do priestoru zastávky MHD Zochova určenej pre chodcov, kde sa v tom čase nachádzalo okolo štyridsať osôb,“ píše sa v zápisnici o výsluchu z OS. Dědeček mal podľa zápisnice v krvi až 2,07 promile alkoholu!

Vyšetrovateľ obvinil exsekretára z trestného činu všeobecného ohrozenia, za čo mu hrozí 20 až 25 rokov za mrežami, prípadne doživotie. Súdny proces sa ale môže konať aj o pol roka a prokurátor sa obáva, že dovtedy by mohol Dědeček pod hrozbou doživotia utiecť zo Slovenska, alebo opäť nebezpečne jazdiť na aute, aj keď má aktuálne zadržaný vodičský preukaz. Navrhol mu preto útekovú aj preventívnu väzbu.

Sudca pre prípravné konanie OS s tým ale nesúhlasil a pustil Dědečka na slobodu. „S uvedeným názorom prokurátora sa sudca pre prípravné konanie nestotožnil,“ píše sa v zápisnici. Prokurátor sa ale odvolal, a tak o tom, kde strávi najbližšie mesiace šofér auta smrti, rozhodne krajský súd. Verejné zasadnutie začína o 8.30.

