Propaganda! Hanebné slovíčko, ktorým západný svet neraz označuje ruskú novinárčinu, no je v západnej a východnej žurnalistike skutočne nejaký rozdiel? A ako vlastne inváziu na bratský národ vnímajú obyčajní Rusi? O tom všetkom sa pre denník Plus JEDEN DEŇ rozhovorila bývalá ruská novinárka a dnes naša kolegyňa, Anna Mogilevskaia.

V článku sa dočítate:

Ako z pohľadu ruskej novinárky fungujú ich domáce médiá

Či ruské kanály skutočne podliehajú cenzúre

Prečo bežných Rusov invázia na Ukrajinu prekvapila

Prečo zaskočila aj Ukrajincov

Ako vnímajú ruskí obyvatelia bratovražednú vojnu a prečo sa jej podľa novinárky boja

Prečo je Putin v Rusku tak populárnym prezidentom

Čo hrozí Rusom, ktorí proti vojne otvorene demonštrujú

Video: Sídlisko v Kyjeve po bombardovaní

Pre čitateľov uvediem, že sme kolegovia z jedného oddelenia, takže si budeme počas rozhovoru tykať. Porozprávaj na úvod niečo o sebe. Máš ruské občianstvo, no kde sú tvoje skutočné korene?

Dodnes hovorím, že som skôr Ukrajinka s ruským pasom. Narodila som sa na Ukrajine v meste Odesa. Po rozpade Sovietskeho zväzu - to som mala asi päť rokov - sme sa celá rodina presťahovali do Ruska. Získala som občianstvo a žila tam viac ako 20 rokov.

Nežila si však celý čas na jednom mieste.

To nie. Prvých desať rokov sme žili na Sibíri. Neskôr som sa presťahovala do Čeľabinska, čo je veľké mesto na Urale, kde som aj vyštudovala univerzitu žurnalistky. Po jej absolvovaní som odišla do Moskvy, kde som žila ďalších asi deväť rokov. Ak si totiž chceš v Rusku vybudovať perspektívnu novinársku kariéru najväčší zmysel dáva práve hlavné mesto.

Životné podmienky v Rusku sa však postupne zhoršovali, obzvlášť pre novinárov. Priestor pre slobodu tlače a priestor pre pravdu sa neustále stenšoval. Prichádzali zákony, ktoré pomaly okliešťovali slobodu slova a keď bol v roku 2014 zostrelený Boeing a prišla anexia Krymu začala som si uvedomovať, že v tomto štáte nemôžem a nechcem žiť. (Let Malaysia Airlines 17 bol zostrelený 17. júla 2014 v Doneckej oblasti, zahynulo všetkých 298 cestujúcich. Ukrajinská vláda obvinila proruských separatistov, ktorí obvinenia popreli, pozn. red.).

Na snímke novinárka Anna Mogilevskaia v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

V západnom svete funguje naratív, že ruské médiá sú akýmisi služobníkmi v rukách Putinovej propagandy. Z toho, čo hovoríš vyplýva, že si istú formu cenzúry zažila aj na vlastnej koži.

Pre lepšie pochopenie poviem, že som pôsobila v spravodajstve. A prevažne sa venovala ekonomickým článkom, ktoré sa priamo dotýkali napríklad štátneho rozpočtu. V Rusku však žurnalistika funguje inak, ako u vás. Získať akreditácie je komplikované, musíš prejsť bezpečnostnými previerkami, aby ťa vôbec pustili na vládnu tlačovku.

Jednoduché nie je ani získať stanovisko odborníka, ktorý by sa nebál či nepovie niečo, čo by sa vláde nepáčilo. Čo sa týka cenzúry, tak áno. Moje posledné zamestnanie bolo v agentúre Russian Business Consulting, ktorá mala veľké problémy so šéfom štátnej ropnej firmy. Nepáčil sa mu článok o jeho aktivitách a chcel agentúru zničiť cez neuveriteľne vysoké odškodnenie. Niekoľko ráz som aj ja osobne získala podklady, pri ktorých mi vláda hrozila, že ich nesmiem zverejniť. S odôvodnením, že ide o štátne tajomstvo a v prípade zverejnenia budem stáť pred súdom.

Nepovedala by som však, že všetky štátne média sú čistá propaganda. Sú tam aj dobrí a poctiví novinári, ale v ruských podmienkach nemajú šancu si nájsť inú prácu. Azda najhoršia propagandistická stanica je Russia Today.

Kyjev Zdroj: archív

Hoci sama seba vnímaš ako Ukrajinku, väčšinu života si prežila v Rusku a si v kontakte so západným aj východným svetom. Ako vnímaš prebiehajúcu vojnu ty? Je to z tvojho pohľadu skutočne také jednofarebné, ako to vidíme my na Západe: Zlé Rusko, dobrá Ukrajina?

