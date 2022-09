Premiér Eduard Heger (OĽANO) je sklamaný z reakcie strany SaS k návrhom hnutia OĽANO, po ktorých schválení by bol minister financií Igor Matovič (OĽANO) pripravený odísť z vlády.

Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie Matoviča z vlády. OĽANO to odmietlo. V stredu, keď mali ministri SaS podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami na riešenie energetickej krízy. Ak ich SaS podporí, Matovič podľa hnutia z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až po Matovičovom odchode.

Šéf SaS Richard Sulík podal v stredu ráno demisiu z funkcie ministra hospodárstva. Ostatných ministrov za SaS požiadal, aby demisie nepodávali v stredu a počkali do pondelka (5. 9.). Dodal, že Matovičovi tak dávajú čas na to, aby odstúpil.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v tejto súvislosti v stredu požiadala premiéra, aby jej včas predložil nominantov na uvoľnené ministerské kreslá. Rovnako, aby čo najskôr predstavil spôsob, akým bude jeho prípadná menšinová vláda získavať podporu pre zákony.

Heger si to po rokovaní vlády namieril k prezidentke Zuzane Čaputovej "na koberček" spoločne s predsedom parlamentu Borisom Kollárom. Zdroj: Jaroslav Novák

Po tomto stretnutí zverejnil predseda vlády video, v ktoorm sa veľavravne ku všetkému vyjadril. Neskrýval sklamanie a znechutenie.

Po včerajšku sa začali k situácii vyjadrovať aj ďalší politici. "Ľudia sa obávajú, že nebudú mať čo jesť a za čo kúriť, na našej hranici zúri vojna a vláda je v úplnej paralýze. Namiesto riešení pre ľudí si posúva ultimáta, háda sa a nemá to konca. Každý deň, ktorý budeme nútení toto sledovať, posúva Slovensko hlbšie do krízy. A do náruče Roberta Fica a fašistov," komentoval situáciu predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na sociálnej sieti.

Strana SaS nedokáže podľa predsedu platformy Most-Híd mimoparlamentnej Aliancie Konráda Rigóa prijať dostatočne rázne rozhodnutie, "ktorým by agóniu tejto vlády ukončil". "Robí presný opak toho, čo prostredníctvom svojich mediálnych výstupov deklaruje," doplnil.

