Nezaradení poslanci z mimoparlamentnej strany Demokrati nepodporia mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k zatvoreniu hraníc s Maďarskom, ktorú inicioval Smer-SD. Avizovali to poslanci Juraj Šeliga a Jaroslav Naď na sobotňajšej tlačovej konferencii.

"My si urobíme domácu úlohu, budeme tam, ale otvárať schôdzu nebudeme," vyhlásil Naď. Iniciatívu Smeru-SD označil za pokračovanie strašenia. Situácia s migrantami sa podľa jeho slov upokojuje. Naď a Šeliga zároveň podotkli, že utečenci na Slovensko prichádzajú práve pre potvrdenia, ktoré zaviedol v minulosti Smer-SD.

Pripomenuli, že súčasná vláda sa snažila tieto "papieriky" zrušiť na mimoriadnej schôdzi NR SR, na ktorej sa poslanci Smeru-SD neprezentovali. Šeliga hovorí o pokrytectve. Líder Smeru-SD Robert Fico sa podľa neho takto snaží pred voľbami prekryť iné veci.

Na snímke zľava Ján Budaj, Juraj Šeliga, Andrej Stančík a Eduard Heger. Zdroj: EMIL VAŠKO

Podčiarkol, že situáciu s nelegálnou migráciou a ochranu hraníc rieši vláda, polícia aj ozbrojené sily. "Je to hra. Mali by sme sa sústrediť na to, ako mobilizovať voličov a nie skákať Ficovi na lep," podotkol.

Demokrati na tlačovej konferencii zároveň odmietli vyjadrenia Smeru-SD týkajúce sa policajnej inšpekcie a vyšetrovania káuz a tvrdenia o politickom prepojení úradu inšpekčnej služby cez kandidátku Demokratov Natáliu Svítkovú.

Jej manžel Juraj Svítok mal podľa Fica sexuálne obťažovať vyšetrovateľku Dianu Santusovú. Demokrati to označili za klamstvo. Tvrdia, že Smer-SD zavádzal vo viacerých otázkach týkajúcich sa vyšetrovania káuz. Pýtajú sa, odkiaľ má strana policajné nahrávky. Označili ich za nástroj Smeru-SD na manipulovanie verejnej mienky.