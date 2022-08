Zdalo sa, že syn Richarda Sulíka (54) ide robiť svojmu otcovi hanbu. Na svojich sociálnych sieťach (v tzv. "stories", teda "príbehoch" na Instagrame) zverejňoval rôzne kontroverzné odpovede na otázky fanúšikov, čím pobúril množstvo ľudí.

Najväčšie haló však rozpútala stránka YouDare, ktorú Sulíkov syn založil, a ktorá mala často aj neplnoletých užívateľov nabádať k vykonávaniu rôznych bláznivých a niekedy až nechutných výziev.

Konkurencia pre TikTok? Sociálna sieť Youdare má podľa Sulíka mladšieho konkurovať TikToku a funguje na princípe, že jej užívatelia sa skladajú na určitú výšku peňazí, ktorú získa človek za splnenie konkrétnej výzvy. Najväčšiu kontroverziu vzbudila napríklad výzva na zjedenie psieho výkalu. Používatelia vyzbierali sto eur, jeden človek ju splnil a tieto peniaze dostal.

Filip Sulík si však očividne vstúpil do svedomia a možno práve aj na základe spoločenského tlaku a pohoršenia sa spamätal a zverejnil, že stránku upraví.

Nové pravidlá YouDare by mali ochrániť neplnoletých užívateľov

Na sociálnej sieti zverejnil Sulík junior nové pravidlá stránky YouDare. „Na základe aktuálneho diania a spoločenského pohoršenia sme sa dohodli, že urobíme update nášho procesu. Úplne prvé pravidlo je, že celá platforma bude 15+,“ uviedol Sulík mladší. Podľa jeho slov bude teda stránka vyžadovať potvrdenie veku.

Taktiež dodal, že ak by užívateľ stránky robil niečo nebezpečné, musel by dokázať svoj vek, teda, že má 18 a viac rokov. „Čo sa týka erotiky, alebo akéhokoľvek iného explicitného sexuálneho obsahu, môže ho tvoriť, plniť a prezerať len osoba 18+.“ Ďalším pravidlom by malo byť, že pokiaľ budú pochybnosti o veku, hneď budú príspevky vymazané.



Internet má dlhú pamäť

Filip sa tiež vyjadril, že ľudia jemu a spoluzakladateľom stránky vyčítali to, že podobný obsah na internete ostáva veľmi dlho a deti, ktoré by vykonali niečo nechutné, by mohli o desať rokov platiť za následky nevedomosti a naivity.

„Ošetrili sme to tak, že každé jedno video, čo tam bude nahraté, do mesiaca samé zmizne,“ povedal. Poslednou vecou je, aby niekto mohol plniť akékoľvek 18+ výzvy, musí mať do aplikácie nalinkovaný instagramový profil. Dôvodom je to, aby mohli byť konkrétne profily kontrolované a bolo isté, že daná osoba je plnoletá.

„Toto nie je žiadny pokus o nejakú legalizáciu. Všetko, čo sme robili doteraz, bolo absolútne legálne. Jediné čo meníme, je to, že to robíme striktnejšie,“ vyhlásil Sulíkov syn na sociálnej sieti.

Koncept stránky sa podľa jeho slov nezmení, len k obsahu nebudú môcť prispievať neplnoletí. „Náš zámer absolútne nikdy nebol nejaké deti do niečoho nútiť alebo to, aby tam deti robili nejaké nechutné či nebezpečné veci. Je to proste platforma, kde má vznikať zábavný kontent. Je to platforma primárne pre dospelých a tínedžerov,“ uviedol.

Pustili sa do neho na Instagrame

Syn Richarda Sulíka na internete nedávno šokoval aj odpoveďami na svojom instagramovom profile, ktoré naštvali mnohých ľudí. Na otázku, čo si myslí klimatickej kríze, odpísal slovami: „Nič. Je mi to jedno.“ Jeden z jeho sledujúcich sa ho zase spýtal, prečo si myslí, že ženy majú vnútornú hodnotu, ktorá závisí od toho, s koľkými ľuďmi mali sex.

Na túto otázku odpovedal: „Nemyslím. Hovorím o trhovej hodnote.“ Práve na tieto a podobné nepopulárne postoje zareagovala aj známa slovenská feministka a novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá na otázku, aký dojem na nej zanechal Sulíkov syn, uviedla: „Tak by som povedala, že jeho trhová hodnota dnes klesla dosť zásadným spôsobom.“

Mnoho ľudí sa na Instagrame pýtalo aj samotného Richarda Sulíka, ako je možné, že mu podobné veci dovolí a čo si o tom myslí. Aj na toto má Filip odpoveď. „Ja som dospelý, 27-ročný človek. Môj otec s tým nič nemá. Ja s ním nič nekonzultujem a s otcom nežijem. Nemá nado mnou žiadnu moc, nemôže mi nič zakázať ani povedať mi, aby som s tým prestal. Ja som dospelý, samostatný a sebestačný človek,“ odkázal Slovákom mladý programátor a šéf Youdare.