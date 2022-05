Filip Sulík poriadne šokoval verejnosť. Spustil totiž nový startup, ktorý navádza ľudí na splnenie rôznych úloh. Fanúšikovia ich môžu podporiť ľubovoľnou sumou, ktorú odvážlivec po splnení výzvy získa. „Uvidíme, kto sa dá kúpiť,“ píšu autori projektu na sociálnej sieti.

Medzi bláznivými výzvami sa už od spustenia stránky dali nájsť rôzne kontroverznosti. Nechýbali „hecovačky” na natočenie porna či nafotenie pikantných fotiek. Zaujal aj nápad, podľa ktorého sa šéf opozičnej strany ĽSNS Marian Kotleba mal dal zaočkovať proti covidu, na čo sa v tom čase pozbieralo vyše 2-tisíc eur.

Zoznam výziev na stránke Sulíkovho syna sa odvtedy poriadne rozrástol. Niektorí mladí vyzývajú svojich kamarátov, aby na verejnosti zatancovali makarenu alebo namaľovali obrazy. Nájdu sa však aj nápady poriadne pritiahnuté za vlasy. Mladých ľudí napríklad vyzývajú na také šialenosti, ako spláchnutie hlavy do záchodu, vypitie fľaše kečupu či plávanie v mláke. V inej bizarnej výzve by si zas dotyčný odvážlivec mal dať nastriekať kaser do očí alebo „vyzliecť sa do treniek a strašiť 60-ročné babky”.

Medzi bláznivými výzvami projektu Filipa Sulíka sa dajú nájsť aj viaceré kontroverznosti. Napríklad influencerku Emu Lacovú vyzývali natočiť porno. Zdroj: youdare

Aj keď sú podobné „hecovačky“ medzi mladými ľuďmi bežné, podľa odborníka majú svoje riziká. „Prvým je finančná odmena v stovkách eur, ktorá ľudí môže lákať urobiť veci na hrane a v rozpore s ich hodnotami,“ hovorí neuropsychológ Peter Strcula z Krause Mental Care Group. O ďalších rizikách projektu Sulíkovho syna sa dočítate v našej galérii!

S otázkou, či sa nebojí, že sa tento projekt môže zvrhnúť, sme oslovili aj Filipa Sulíka. "Ak sú tam nejaké nebezpečné či rizikové výzvy, mažeme ich odtiaľ. Kontaktujeme dotyčného človeka a vysvetlíme mu, že nie je možné takú výzvu zverejniť, lebo to ide do rizika ohrozenia zdravia," reagoval na našu otázku z tímu projektu Michal Marenčin, ktorý má na starosti PR a sociálne médiá. Ohľadom názoru na stránku sme sa informovali aj u ministra Richarda Sulíka, no do uzávierky nám neodpovedal.

