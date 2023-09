Čudné praktiky Progresívneho Slovenska: Šimečka láka voličov na to, čo už dávno schválila vláda

Predseda PS Michal Šimečka označil CeloSlovák za sociálne a zároveň aj klimatické opatrenie. Podobný funguje od roku 2021 v Rakúsku. Cena nášho ročného predplatného lístka má byť 1 095 eur. Filozofiou CeloSlováka je, aby sa každému, kto viackrát do týždňa použije nejaký druh hromadnej dopravy, oplatilo kúpiť si ho. Navyše by mal byť dostupný aj v lacnejšej regionálnej verzii, to je pre jeden kraj alebo medziregionálne pre dva až tri kraje.

Obdobný druh lístka existuje v Bratislavskom samosprávnom kraji v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) už dnes. Ide o tzv, celosieťový lístok. Jeho cena je takmer rovnaká ako cena celorakúskeho climalístka - a to 1 025,40 eura na celý rok. Podľa Výročnej správy BID tento druh lístka využilo v roku 2021 iba 180 cestujúcich.

Otázkou potom je, koľko bude asi stáť takýto lístok pre celé naše územie a či je vôbec celoslovenský lístok na Slovensku reálny. Podľa všetkého áno, keďže je už vlastne schválený, ako denníku Plus JEDEN DEŇ potvrdilo ministerstvo dopravy. „Zavedenie jednotného cestovného lístka je míľnikom v Pláne obnovy a odolnosti SR a je už schválené. Jednotný cestovný lístok je súčasťou Zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý pred niekoľkými týždňami podpísala pani prezidentka. Zavedený bude v roku 2026, pričom momentálne prebiehajú analýzy, ktoré určia jeho cenu aj všetky ďalšie podrobnosti,“ uviedol hovorca rezortu Martin Petro.

Jeho slová potvrdil aj hovorca autobusového prepravcu Arriva Peter Stach. Podľa neho so zjednotením tarifných a prepravných podmienok a zavedením jednotného cestovného lístka počíta nedávno prijatý zákon o verejnej osobnej doprave. „Takáto harmonizácia je zároveň príležitosťou zvážiť zavedenie bezplatnej autobusovej dopravy podľa modelu, ktorý sa úspešne zaviedol v železničnej doprave,“ povedal.

Je preto zarážajúce, že Progresívne Slovensko zaradilo do svojho volebného programu niečo, čo je už schválené a pripravené. „V Pláne obnovy sa nachádza iba záväzok vytvoriť integrovaný dopravný systém minimálne v šiestich krajoch do konca roku 2026. Naše opatrenie hovorí o celonárodnej integrácii, ale najmä o vytvorení užívateľského produktu, celoročného lístka, ktorý bude na takúto integráciu naviazaný,“ tvrdí Alena Kuišová z komunikačného oddelenia PS.

Zavedenie jednotného cestovného lístka na neobmedzené cestovanie všetkými druhmi verejnej dopravy je výhradne politické rozhodnutie, ktoré musí prijať vláda, respektíve musí mať podporu v parlamente a v štátnom rozpočte, uvádza hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ŽSR) Tomáš Kováč. „Každý ďalší deficit vzniknutý na našej príjmovej stránke musí, samozrejme, niekto dofinancovať,“ konštatoval. Podľa neho treba v železničnej doprave riešiť aj iné veci. „Cestovné vo vlakoch vedených vo verejnom záujme sa od roku 2011 nezvyšovalo. V okolitých krajinách je výrazne vyššie. Práve zvýšenie cien cestovného by pomohlo kvalite železničnej dopravy. Úprava cestovného je jedným z krokov, ktoré by pomohli znížiť dotačnú náročnosť verejnej železničnej dopravy. Za posledných 12 rokov nebola v cestovnom vo verejnej železničnej doprave vôbec zohľadnená inflácia ani rast cien, ktoré sa automaticky premietajú do nákladov dopravcov,“ dodal Tomáš Kováč.

Ako uviedol Peter Stach, skupina Arriva, prevádzkujúca autobusovú dopravu, má skúsenosť s jednotným cestovným lístkom napríklad z Holandska. „Tá potvrdzuje, že ide o funkčné riešenie, z ktorého majú cestujúci úžitok,“ dodal.

Celonárodný cestovný lístok si vyžiada vysoké investície. Podľa informácie zverejnenej na stránke rezortu dopravy by náklady na zavedenie jedného lístka, s ktorým by bolo možné cestovať naprieč celým Slovenskom a so všetkými dopravcami, mohli dosiahnuť 26,6 milióna eur.

Keď sme sa pýtali Slovákov, čo si myslia o celonárodnom cestovnom lístku, neboli proti. Lenže cena okolo tisíc eur, akú navrhuje PS, sa im vidí privysoká – vzhľadom na zlý stav našich ciest a koľají.

Rakúsko má KlimaTicket, Nemecko Deutschland-Ticket

Klimaticket už funguje v Rakúsku. Zdroj: Instagram/KlimaTicket

V októbri 2021 začal v Rakúsku platiť tzv. KlimaTicket, s ktorým je možné cestovať všetkými prostriedkami verejnej dopravy. Ročný lístok stojí 1 095 eur, ale sú aj zľavnené verzie pre mladých do 26 rokov, seniorov a zdravotne postihnutých za 821 eur ročne alebo rodinné cestovné.

V predaji sú aj dva regionálne varianty. Cestujúci, ktorí využívajú verejnú dopravu v Dolnom Rakúsku a Burgenlande, si môžu kúpiť lístok za 550 eur. Verzia VOR KlimaTicket Metropolregion zase pokrýva aj oblasť Viedne a stojí 915 eur. Rozdiel medzi dvoma verziami je 365 eur, čo zodpovedá cene ročného kupónu na viedenskú verejnú dopravu.

V Nemecku funguje Deutschland Ticket. Zdroj: David Young

Nemci ponúkajú celoštátny Deutschland-Ticket, s ktorým možno cestovať po celej krajine zadarmo. Podmienkou je v tomto prípade registrácia. Na mesiac stojí 49 eur, celoročné predplatné je 588 eur. Nemecké celoštátne lístky neplatia vo vlakových spojoch ICE, Eurocity a Intercity. Existuje však aj ďalší typ lístkov, ktoré platia na diaľkové spoje. Predávajú sa ako ročné (4 339 eur) a štvrťročné (1 295 eur).



Zmeny chystá aj Francúzsko

Francúzi by mohli čoskoro výrazne ušetriť na cestovnom v regionálnych vlakoch. Prezident Emmanuel Macron na YouTube uviedol, že poveril ministra dopravy, aby pripravil lacný cestovný lístok, ktorého obdoba platí od mája v Nemecku. „Požiadal som ministra dopravy, aby zaviedol jednotný systém vo všetkých regiónoch, ktoré si to želajú,“ povedal Macron. Jeho autora Huga Décrypta zaujímalo, či by francúzska vláda bola ochotná prispievať ľuďom na cestovné, aby stálo 49 eur mesačne, podobne ako v Nemecku.



