V článku sa dočítate

Prečo je odborník presvedčený o tom, že covid utiekol z laboratória.

Aké sa mu podarilo získať dôkazy.

Čo všetko sa "ukrýva" v laboratóriách, ktoré skúmajú podobné vírusy, akým je covid.

Ako sa vedec, ktorého napadli za bieleho dňa vysporiadal s vyhrážkami od antivaxerov.

Aké účinné sú nové nové lieky proti covidu a či môžu nahradiť očkovanie.

Či má pri dnešnej miere premorenia očkovanie, ešte nejaký význam.

Či spôsobili vakcíny zaočkovaným dlhodobé zdravotné problémy.

Vrátime sa k lockdownom a rúškam?

Už viackrát ste vyslovili domnienku, že covid s najväčšou pravdepodobnosťou utiekol z laboratória. Je to z vášho pohľadu skôr jedna z možností, alebo ste o tom presvedčený?

Povedal by som, že som o tom presvedčený na 99 %. Pokiaľ viem, na svete sú tri laboratóriá, ktoré sa dlhodobo venujú kultivácií koronavírusov získaných z voľnej prírody. A jedno z nich je v čínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa začala šíriť epidémia. Predstavte si, aká malá je pravdepodobnosť, že epidémia vypukne prirodzenou cestou práve v jednom z týchto troch miest. Ja by som povedal, že prakticky nulová.

To je jediný dôvod?

Nie, potvrdzujú to aj výsledky môjho výskumného tímu. S kolegami sme ešte v roku 2017 publikovali metódu, ktorá umožňuje rozpoznať, na aký hostiteľský druh bol daný vírus adaptovaný. A hoci bola publikovaná v prestížnom parazitologickom časopise s názvom Parasitology, virológovia o jej existencii zatiaľ veľmi nevedia. Aj vďaka tomu si Číňania stále môžu myslieť, že o laboratórnom pôvode vírusu neexistujú dôkazy.

Jaroslav Flegr - evolučný biológ Zdroj: Miro Miklas

Pomocou tejto metódy sme podľa môjho názoru celkom jednoznačne preukázali, že väčšina genómu SARS-CoV-2 pochádza z vírusu, ktorý bol adaptovaný na netopiera. Zaujímavé je, že gén pre tvz. spike proteín pochádza z vírusu, ktorý bol už od samého začiatku optimálne adaptovaný na človeka. Ešte podstatnejšie však je, že podľa našich zistení tento spike gén prešiel pred časom krysou, zatiaľ čo ostatné gény vírusu SARS-CoV-2 prešli úplne iným zvieraťom, zvaným tana. Toto je mimoriadne zvláštne, keďže krysa aj tana sú laboratórne zvieratá, ktoré sa mimo iného využívajú na kultiváciu ľudských vírusov.

Aby som to zhrnul: Netvrdím to síce so 100 % istotou, no na základe našich výsledkov som presvedčený, že covid bol skutočne zostavený z dvoch rôznych vírusov v laboratórií. Všetky tieto výsledky sme tento rok publikovali v odbornom časopise Communicative & Integrative Biology.

Prešla vaša metóda nejakou kontrolou zo strany vedeckej komunity?

