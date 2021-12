Čoho sa máme obávať pri novej mutácii koronavírusu omikron? To v súčasnej situácii trápi mnohých. Český evolučný biológ Jaroslav Flegr (63) pre denník Plus JEDEN DEŇ vysvetlil, čo môžeme očakávať a či sa očkovanie proti covidu stane pravidelnou rutinou.

Aký je rozdiel medzi variantou delta a omikron?

Prečo pre nás teoreticky môže byť nástup omikronu dobrou správou?

Budú proti omikronu účinné súčasné vakcíny?

Sú z pohľadu Jaroslava Flegr súčasné vakcíny skutočne bezpečné?

Kedy by sa mohli objaviť lieky proti koronavírusu?

Kedy sa pandémia definitívne skončí?

Výskyt novej mutácie omikron v krátkom čase ohlásili krajiny z viacerých častí sveta. Budeme čeliť superinfekčnému variantu alebo je tu zbytočná panika?

Je to veľmi pravdepodobné i keď v tejto chvíli ešte nevieme, ako dobre je omikron adaptovaný na zimu. Rozhodne je to variant, ktorý sa v Afrike ukázal mimoriadne infekčným. A ak sa bude rovnako správať aj v Európe, potom všetky ostatné varianty rýchlo prevalcuje.

Pojmom superinfekčná sme v začiatkoch označovali aj delta variant koronavírusu. O koľko infekčnejší by mal byť omikron?

Zatiaľ nám chýbajú relevantné dáta. Z pozorovaní afrických prípadov sa zdá, že by mohol byť o 30 až 50 % infekčnejší, čo by omikron zaradilo medzi najinfekčnejšie patogény, aké vôbec poznáme. V tejto chvíli je to však iba domnienka.

Je možné sa jeho nástupu vyhnúť alebo ho aspoň spomaliť?

Určite stojí za to sa ho aspoň pokúsiť spomaliť. Na letiskách by mali všetkých cestujúcich testovať PCR testami a kým budú známe výsledky ich izolovať v karanténe. V tejto chvíli je pre nás kľúčové získať čas, aby sme sa na nový, potenciálne nebezpečný variant stihli pripraviť.

Pred časom ste vyhlásili, že omikron v sebe nesie isté náznaky, že by mohol byť menej patogénny a teda menej nebezpečný ako delta.

Áno, ale šlo iba o teóriu. V tejto chvíli vieme len toľko, že je infekčnejší. Akú veľkú hrozbu v skutočnosti predstavuje, resp. ako veľmi bude ubližovať infikovaným, zatiaľ ani len netušíme. Verím však, že jedného dňa príde variant, ktorý bude mimoriadne infekčný a zároveň zhovievavý k svojim hostiteľom, čo by nám pomohlo ukončiť pandémiu.

Znie to výborne, no v Afrike je leto a priebeh omikronu sme tam sledovali najmä u mladých pacientov. Aj u nás majú mladí infikovaní v lete zväčša len mierny priebeh. Ako sa ale tak infekčný variant bude správať v uzimenej Európe, ktorá má výrazne staršie obyvateľstvo?

