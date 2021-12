V rozhovore sa dočítate:

S čím sa stretávajú zdravotníci na covidovom oddelení,

Aký je skutočný pomer zaočkovaných a nezaočkovaných pacientov,

Ako priebeha ťažký covid,

Čo treba urobiť, aby ste sa vyhli hospitalizácii,

Kedy by si mal pacient chorý na Covid-19 zavolať sanitku,

Aké má doktorka Kalavská skúsenosti s liekom Ivermectin,

Ako fungujú monoklonárne protilátky,

Čo možno očakávať od variantu omrikon

Práve sme sa vrátili z covidového oddelenia. Toto je teraz vaša každodenná realita?

Presne tak, no boli ste svedkami každodennej reality nielen mojej, ale aj mnohých kolegov zdravotníkov. V rámci internej kliniky máme dve chodby covidové a iba jednu „bielu". Konkrétne my, ako reprofilizovaná interná klinika, sme tu v rámci tretej vlny približne dva týždne. No, samozrejme, že infekčné kliniky majú pacientov oveľa dlhšie, resp. nepretržite od minulého roka.

Aký je u vás pomer zaočkovaných a nezaočkovaných pacientov a má u očkovaných ochorenie iný priebeh?

Do včerajšieho dňa sme mali 100 % nezaočkovaných a dnes pribudol jeden zaočkovaný pacient. Treba však povedať, že je polymorbídny a teda má mnohé sprievodné ochorenia. Očkovaní pacienti reagujú na liečbu lepšie, priebeh ich ochorenia je jednoduchší a benefitujú z toho, že môžu ísť domov skôr.

Andrea Kalavská - exministerka zdravotníctva a lekárka Zdroj: MARTIN DOMOK

Vaše oddelenie poskytuje najmä liečbu prietokovým kyslíkom. Čo však s pacientmi, ktorých stav sa náhle a prudko zhorší?

Najskôr nastupuje medikamentózna liečba a kyslík s nízkym prietokom. Neskôr kyslík s vysokým prietokom. A vo chvíli, keď nestačia kyslíková a medikamentózna terapia, musíme pacienta intubovať a dať na umelú pľúcnu ventiláciu.

Tej sa však pacienti často obávajú...

Samozrejme. Oni totiž vedia, že je to posledný krok. Pacienta dávate na umelú pľúcnu ventiláciu až vo chvíli, keď ste vyčerpali všetky možnosti a on to napriek tomu nedokáže udýchať. Bez umelého dýchania by teda zomrel. Tie posledné minúty sú katastrofálne. Viete, že sa dusíte, lapáte po dychu a posledné, čo vám ostáva, je, že vás uspíme a umiestnime na pľúcnu ventiláciu. Či sa preberiete alebo nie, je veľmi otázne...

Umrel vám niekedy očkovaný pacient?

Ja som to nezažila a ešte dovčera boli všetci naši pacienti neočkovaní. Práve tí, bohužiaľ, naozaj umierajú. Ak by som mala porovnať druhú a tretiu vlnu, mám dojem, že stav pacientov oveľa rýchlejšie progreduje. A chodia k nám v ešte horšom stave, ako to bolo pred rokom. Aspoň ja mám taký pocit.

Trochu náš rozhovor odľahčím. Spoznávajú vás pacienti? Ako reagujú na to, že ich lieči exministerka?

Niektorí áno. Väčšinou je to veľmi príjemné. Zvyknú hovorievať, že som v skutočnosti menšia ako v televízii.

Späť k medicíne. Mnohí pacienti k vám prichádzajú neskoro a vo vážnom stave. Čo by mal človek chorý na covid sledovať, aby situáciu nepodcenil a vedel vyhodnotiť, kedy je ten správny čas na hospitalizáciu?

Pacient v domácej izolácii by mal svoj stav pravidelne konzultovať so všeobecným lekárom. Dobrým domácim indikátorom je pulzný oxymeter ktorý meria saturáciu kyslíka v krvi. Ak sa cítite zle a hodnota saturácie klesá pod 90 – 85 %, je namieste presun do nemocnice. Všetko však závisí aj od vášho zdravotného stavu a fyzickej kondície.

Politici a nezriedka aj odborníci kritizujú neraz absentujúcu ambulantnú liečbu. Čo by mal pozitívne testovaný človek urobiť pre to, aby sa neocitol v nemocnici?

