Ďuriš Nicholsonová podľa vlastných slov návrat na domácu politickú scénu nevylučuje. Otvorene to priznala v relácii TV JOJ a naklonená by zrejme bola aj prípadnej spolupráci s poslankyňou Vladimírou Marcinkovou, s ktorou vysielajú spoločný podcast. "Áno, bavili sme sa aj prípadne o inej spolupráci, no nechávam to otvorené," povedala. Paradoxne však nevylučuje ani odchod z politiky. "Otvorené je aj to, že sa úplne stiahnem."

Ako ďalej uviedla, Slovensko je podľa nej zrelé na nový politický projekt, v ktorom by vedela uplatniť svoje ambície. "Mám nejaký politický výtlak, no nie taký, aby som bola lídrom," skonštatovala so slovami, že si o sebe nerobí žiadne ilúzie. "Je tu však značný podiel ľudí, ktorí sú tak znechutení zo Smeru, Hlasu, fašistov aj z toho, čo stvára dnešná koalícia, že netušia, komu dajú vo voľbách svoj hlas," podotkla. "Ak by som mohla niečomu pomôcť s tým, že by som pritiahla istý počet voličov, potom by som do toho šla," vyhlásila otvorene.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zdroj: Alexis HAULOT

Ďuriš Nicholsonová pritom ešte v marci v rozhovore pre aktuality.sk naznačovala, že politicky úspešnou by mohla byť nová strana, v ktorej by sa zišlo zoskupenie Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš a súčasný šéf zahraničného rezortu Ivan Korčok. "S Korčokom ako lídrom by výrazne zamiešala karty na politickej scéne," uvádzala v tom čase. A hoci sám Korčok špekulácie o odchode do nového politického subjektu pred časom dementoval, Ďuriš Nicholsonová by tento model zrejme ani dnes definitívne nezavrhovala.

"Stretla som sa s Ivanom Miklošom a prakticky mi povedal, že je veľmi zaneprázdnený a nevidí reálne svoj návrat do politiky. S Dzurindom sme si niečo popísali a stretnutie ešte plánujeme," prezradila. "Dnes je okolo mňa veľká skupina ľudí, aj aktívni politici s víziou," hovorí europoslankyňa s dôvetkom, že práve títo ľudia majú pocit, "že by bolo dobré vytvoriť nový politický subjekt."

Bývalá saskárka je presvedčená, že poslednými efektívnymi štátnikmi v politike boli Mikloš a Dzurinda. Následnými slovami však jasne vyjadrila, kto by bol napriek všetkému najvhodnejším lídrom nového politického zoskupenia.

