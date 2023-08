Predseda hnutia Sme rodina Kollár vyzval pred dňami premiéra Ľudovíta Ódora, aby na vláde neprijali zonáciu národných parkov Veľká Fatra, Poloniny a Slovenský kras. Návrh označil za nezmysel a poukázal na dôsledky zmien. „Prírodu treba chrániť. Sme za to. Ale nemôžeme likvidovať ľudí, ktorí tam žijú po generácie. Chcem vyzvať premiéra Ódora, aby to prehodnotili, zastavili toto šialenstvo a dali to prepracovať,“ uviedol Kollár. Tvrdí, že návrh je namierený proti ľuďom a má negatívne dôsledky nielen na majiteľov pozemkov, ale aj na bežných ľudí.

Na vyjadrenie predsedu parlamentu okamžite zareagoval predseda SNS Andrej Danko, ktorý mu zaslal poriadne štipľavý odkaz. „Boris Kollár ty naozaj fetuješ?“ – začal líder národniarov. „Tri roky dozadu si so stranou Sme rodina hlasoval za zonáciu národných parkov. Dnes vidíš, že to je šialenstvo, a urobíš si tlačovku, že ty to zastavíš a si proti. Tri roky dozadu si klamal v Revúcej, na Muráni, v Tisovci všetkých tých ľudí, ktorí ti verili, že zastavíš zonáciu národných parkov. SNS ju zastavila v roku 2019. Zabránili sme rušeniu odštepných lesných závodov. Zabránili sme šialenstvu, aby slniečkári určovali kedy sa smie a nesmie ťažiť, čo sa sme a nesmie stavať,“ uviedol ďalej Danko.

Reakcia predsedu parlamentu nenechala na seba dlho čakať. "Milý Andrej Danko, prestaň piť, lebo keď veľa piješ, tak si červený, bľaboceš a trieskaš dve na tri nezmysly. Takže my sme podporili reformu národných parkov? Tak si aspoň prečítaj internet, prečítaj si správy a hlasovanie," odkázal Kollár lídrovi národniarov vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Slovný ping-pong politikov tak pokračoval ďalej. Danko natočil ďalšie video v ktorom nazval Kollára nerváčikom. Predsedovi Sme rodiny tiež vytýkal, že pre zastavenie zonácie neurobil nič len hral divadlo a kričal. „Boris Kollár kľud. Zonáciu si podporil tak, že si vytiahol hlasovacie karty, hral si sa s kvórom, šeftoval – to si celý ty. V parlamente sa nehlasuje len áno, nie, alebo zdržal sa. Keď si mohol zonáciu národných parkov zastaviť, keď to navrhoval Kuffa a ty si sa nepripojil, tak to už si zodpovedaj sám sebe,“ povedal Danko. Šéf národniarov súčasne odkázal predsedovi parlamentu, aby nabral odvahu a išiel s ním do diskusie. VIAC VO VIDEU:

Sporná reforma národných parkov dostala zelenú v decembri 2021. Koalícia novelu presadila bez podpory hnutia Sme rodina. Schválená poslanecká novela zabezpečí národným parkom právnu subjektivitu a prevod správy pozemkov vo vlastníctve štátu pod rezort životného prostredia. Kritici reformy ale vytýkali, že je zlé a neprijateľné obmedziť či dokonca zrušiť vlastnícke práva fyzických osôb.

V máji 2023 nezaradený poslanec Filip Kuffa podal pozmeňujúci návrh k zákonu o ochrane prírody. Poslanci ale odmietli Kuffov návrh, podľa ktorého by sa zóny chránených území mohli vyhlásiť až po prerokovaní s dotknutými vlastníkmi pozemkov a po súhlase so zaradením pozemkov do zón chránených území od známych vlastníkov dotknutých pozemkov, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.