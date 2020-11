Kollár svoj krátky videopozdrav z nemocnice začal poďakovaním. "Chcem vás všetkých pozdraviť a poďakovať sa každému, kto mi napísal povzbudivé slová. Veľmi si vážim, ako na mňa myslíte a ako sa modlíte, aby to dobre dopadlo," odkázal. Kollár sa rovnako poďakoval aj svojmu osobnému šoférovi a ochrankárovi. "Napriek tomu, že boli zranení, mi okamžite poskytli prvú pomoc. Rovnaká vďaka patrí aj náhodným zdravotníkom, ktorí sa ocitli na mieste nehody. Okamžite vyskákali z aut a išli pomáhať," ozrejmil situáciu.

Šéf parlamentu opísal aj priebeh a okolnosti celej nehody. "Najprv som sa dostal do nemocnice Sv. Michala a odtiaľ ma previezli na vyšetrenie do Petržalky, k pánovi doktorovi Vulevovi kde mi urobili prvý zákrok. Následne som bol prevezený na traumatológiu na Kramáre, kde ma dali dohromady," popisuje udalosti posledných dní Kollár a priznáva, že lekári ho vytrhli hrobárovi z lopaty. "Urobili mi to tak, že sa snáď budem môcť čoskoro vrátiť do života. Pán profesor Šimko veľká vďaka, ste úžasný človek a úžasný je aj celý váš kolektív," opäť ďakoval.

Napriek tomu, že Kollár počas priebehu celého videa ležal na lôžku, miestami sa zadýchaval a bolo evidentné, že dlhšie rozprávanie mu spôsobuje mierne ťažkosti. "Prečo som sedel v aute, keď bol zákaz vychádzania? Platia nejaké výnimky a jedna z nich je, že sa môžete starať o zverenú osobu. Mal som doma syna, ktorý bol u mňa na víkend. Išiel som po jeho školskú tašku k mame, ktorá býva v Moste pri Bratislave. Odtiaľ som sa vracal cez Dunajskú Lužnú a v tom čase som si volal s kamarátkou, ktorá ma požiadala, či ju nehodím do mesta do lekárne. Tak som ju proste zobral a cestou sme mali haváriu,"vysvetlil Kollár. Šéf parlamentu v závere videa dodal, že je vďačný Bohu za to, že ho ešte chvíľu nechal na tomto svete.