O autonehode Borisa Kollára informoval pred vyše týždňom ako prvý premiér Igor Matovič. Fakty o príčinách nehody, ako aj o zdravotnom stave predsedu NR SR však boli od začiatku chabé. Vedelo sa prakticky len to, že do Kollárovej služobnej limuzíny zboku vpálilo osobné auto. Zranení zostali paradoxne len ľudia v aute predsedu parlamentu. Okrem Kollára to bola aj vizážistka a bývalá finalistka Miss Miroslava Fabušová, ako aj šofér a ochrankár. Sexi brunetka si podľa vlastných slov zlomila 7 rebier, kľúčnu kosť aj krčný stavec. Po nehode skončila na JISke. Šéf parlamentu utrpel zlomeninu druhého krčného stavca a poranenú cievu.

Kollárova nehoda vyvolala na verejnosti viacero otázok. Jeho politických kolegov, ale aj oponentov samozrejme najviac zaujíma, prečo sedela v aute počas zákazu vychádzania aj spomínaná Fabušová. Tá tvrdí, že ju viezol do lekárne. Premiér Igor Matovič chce počkať, ako situáciu vysvetlí samotný Kollár a podobne to je aj s ostatnými jeho kolegami. V prvom rade chcú počkať, kým sa predseda parlamentu uzdraví.

A práve zdravotný stav nášho druhého najvyššieho ústavného činiteľa je s výnimkou našej exkluzívnej informácie zahalený rúškom tajomstva. Nové správy o tom, ako na tom Kollár je po zdravotnej stránke, dostávajú sa na verejnosť len neoficiálnou cestou. Jeho hovorkyňa Michaela Jurcová je totiž na túto tému mimoriadne nezhovorčivá. Podľa týždenníka Plus 7 DNÍ mu zlomenina spôsobila nemalé komplikácie.

Stavec mu mal totiž poraniť srdcovú tepnu, pre ktorú sa musel unáhlene podrobiť operácii. V súčasnosti leží v nemocnici na Kramároch, o detailoch jeho stavu však veľa nevieme. „Nemám súhlas, aby som o jeho zdravotnom stave informoval, ale je to vážny stav,“povedal nedávno minister dopravy Andrej Doležal.

O zdravotnom stave Borisa Kollára sa už niekoľko dní podivuhodne mlčí. Nášmu denníku sa však napriek tomu podarilo získať od človeka z blízkeho okolia predsedu parlamentu informáciu, ako na tom Kollár skutočne je. Ako nám prezradil, politik sa snaží udržiavať v dobrej nálade, avšak...: „S pomocou si dokáže sadnúť alebo sa prejsť,“povedal nám zdroj, ktorý nechce byť menovaný.

